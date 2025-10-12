Devrilen TIR’da sıkışan sürücü iki saatte kurtarıldı

Kaza, D-100 Karayolu Aşağıkale Mahallesi Tünel mevkiinde meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan Y.Y. yönetimindeki sebze yüklü TIR bariyerlere çarparak Kelkit Çayı kenarına devrildi.

Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR'da sıkışan Y.Y. için AFAD ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından TIR sürücüsü Y.Y. sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.