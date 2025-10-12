Haberler Yaşam Haberleri Devrilen TIR’da sıkışan sürücü iki saatte kurtarıldı
Giriş Tarihi: 12.10.2025 18:20

Devrilen TIR’da sıkışan sürücü iki saatte kurtarıldı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen sebze yüklü TIR'ın sürücüsü sıkıştığı yerden AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Devrilen TIR’da sıkışan sürücü iki saatte kurtarıldı

Kaza, D-100 Karayolu Aşağıkale Mahallesi Tünel mevkiinde meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan Y.Y. yönetimindeki sebze yüklü TIR bariyerlere çarparak Kelkit Çayı kenarına devrildi.

Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR'da sıkışan Y.Y. için AFAD ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından TIR sürücüsü Y.Y. sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Devrilen TIR’da sıkışan sürücü iki saatte kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz