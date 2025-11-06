Haberler Yaşam Haberleri Devrilen traktörün altında can verdi
Giriş Tarihi: 6.11.2025 15:39

Devrilen traktörün altında can verdi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Pelitpınarı Köyü Goncalar Mahallesi’nde meydana gelen traktör kazasında 51 yaşındaki Necmettin Efe yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Devrilen traktörün altında can verdi

Kandıra İlçesi Pelitpınarı Köyü Goncalar Mahallesi'nde, gece saat 03.00 sıralarında yaşandığı belirtilen kazada, köyde "Ecevit" lakabıyla tanınan Necmettin Efe'nin henüz belirlenemeyen bir nedenle kullandığı traktör devrildi. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Goncalar Mahallesi'nde büyük üzüntüye yol açtı. Efe'nin vefat haberi köy halkını yasa boğarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Hayatını kaybeden Necmettin Efe'nin cenazesinin, bugün (Perşembe) ikindi namazına müteakip Goncalar Köyü Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Devrilen traktörün altında can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz