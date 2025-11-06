Devrilen traktörün altında can verdi

Kandıra İlçesi Pelitpınarı Köyü Goncalar Mahallesi'nde, gece saat 03.00 sıralarında yaşandığı belirtilen kazada, köyde "Ecevit" lakabıyla tanınan Necmettin Efe'nin henüz belirlenemeyen bir nedenle kullandığı traktör devrildi. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Goncalar Mahallesi'nde büyük üzüntüye yol açtı. Efe'nin vefat haberi köy halkını yasa boğarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Hayatını kaybeden Necmettin Efe'nin cenazesinin, bugün (Perşembe) ikindi namazına müteakip Goncalar Köyü Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.