Devrilen traktörün altında can verdi

Kaza sabah saat 11:00 sıralarında Serik ilçesi Gebiz mahallesi Yunuslar mevkiinde meydana geldi. Osman Topal kendisine ait traktörüyle Yunuslar mevkiinden Kahyalar mevkiine seyir halindeyken dere yatağından geçmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, İtfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından traktörün altından çıkarılan Osman Topal'a olay yerinde 112 sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede sürücü yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı ilk otopsinin ardından Topal'ın cenazesi Antalya Adli Tıp kurumuna sevk edildi.