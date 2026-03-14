Haberler Yaşam Haberleri Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Giriş Tarihi: 14.03.2026 17:16

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde tarlasına giderken devrilen traktörünün altında kalan Mustafa Çoklu (65), hayatını kaybetti.

DHA
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
  • ABONE OL

Kaza, saat 15.30 sıralarında Umurbey Mahallesi ile Muratoba Mahallesi arasındaki Yağpınarı mevkisinde meydana geldi. 16 JH 957 plakalı traktörü ile tarlasına gitmek üzere rampayı tırmanan Mustafa Çoklu, direksiyon kontrolünü kaybetti. Çoklu, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Çoklu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çoklu'nun cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz