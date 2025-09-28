Haberler Yaşam Haberleri Devrilen traktörün altında kalarak öldü
Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Sivas’ın Zara ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Volkan Yaşar hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Belentarla köyünde meydana geldi. Veli Yaşar'ın (39) kullandığı plakası traktör, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Volkan Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşar'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

