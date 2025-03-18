DGS 2025 ne zaman? ÖSYM takvimi ile DGS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

DGS PUAN HESAPLAMA

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puan hesaplama süreci, adayların sayısal ve sözel testlerde elde ettiği standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Adayların DGS puanlarının hesaplanabilmesi için hem sayısal hem de sözel testlerden en az 1 ham puan almaları gerekmektedir. Her iki testten de en az 1 ham puan alamayan adayların puan hesaplaması yapılmaz.

Yerleştirme puanları, adayların sınav performansı ve akademik başarılarını adil bir şekilde değerlendirecek şekilde oluşturulur.