DGS 2025 ne zaman? ÖSYM takvimi ile DGS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

2025 yılı ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte, pek çok sınav gibi Dikey Geçiş Sınavı (DGS) da öğrencilerin gündeminde yerini aldı. İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, DGS sınav ve başvuru tarihlerini merakla bekliyor. Peki, 2025 DGS sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihlerde alınacak? İşte, konuya dair detaylar...
2025 DGS NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini açıkladı. Buna göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
DGS PUAN HESAPLAMA
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puan hesaplama süreci, adayların sayısal ve sözel testlerde elde ettiği standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) dikkate alınarak gerçekleştirilir.
Adayların DGS puanlarının hesaplanabilmesi için hem sayısal hem de sözel testlerden en az 1 ham puan almaları gerekmektedir. Her iki testten de en az 1 ham puan alamayan adayların puan hesaplaması yapılmaz.
Yerleştirme puanları, adayların sınav performansı ve akademik başarılarını adil bir şekilde değerlendirecek şekilde oluşturulur.