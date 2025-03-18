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Giriş Tarihi: 18.3.2025 14:04

DGS 2025 ne zaman? ÖSYM takvimi ile DGS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili detayları arama motorlarında mercek altına aldı. "2025 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav hangi tarihte yapılacak?" soruları, bu önemli sınava hazırlanan adayların gündeminde yerini koruyor. ÖSYM tarafından açıklanan başvuru ve sınav takvimi, adayların planlamalarını yapabilmesi açısından büyük önem taşıyor. İşte DGS ile ilgili merak edilenler ve güncel bilgiler…

DGS 2025 ne zaman? ÖSYM takvimi ile DGS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

2025 yılı ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte, pek çok sınav gibi Dikey Geçiş Sınavı (DGS) da öğrencilerin gündeminde yerini aldı. İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, DGS sınav ve başvuru tarihlerini merakla bekliyor. Peki, 2025 DGS sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihlerde alınacak? İşte, konuya dair detaylar...

2025 DGS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini açıkladı. Buna göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs 2 Haziran tarihlerinde alınacak.

DGS PUAN HESAPLAMA

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puan hesaplama süreci, adayların sayısal ve sözel testlerde elde ettiği standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Adayların DGS puanlarının hesaplanabilmesi için hem sayısal hem de sözel testlerden en az 1 ham puan almaları gerekmektedir. Her iki testten de en az 1 ham puan alamayan adayların puan hesaplaması yapılmaz.

Yerleştirme puanları, adayların sınav performansı ve akademik başarılarını adil bir şekilde değerlendirecek şekilde oluşturulur.

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DGS 2025 ne zaman? ÖSYM takvimi ile DGS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!
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