Haberler Yaşam Haberleri DGS 2026 SINAV ve BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM takvimi ile 2026 DGS ne zaman düzenlenecek, başvurular hangi tarihte alınacak?
Giriş Tarihi: 14.11.2025 10:09 Son Güncelleme: 14.11.2025 10:12

DGS 2026 SINAV ve BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM takvimi ile 2026 DGS ne zaman düzenlenecek, başvurular hangi tarihte alınacak?

DGS 2026, lisans programlarına geçiş yapmak isteyen ön lisans mezunlarının gündeminde. Her yıl binlerce öğrencinin eğitim yolculuğunu etkileyen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2026 yılında da adayların akademik kariyer planlamasında belirleyici olacak. Sınav tarihleri, başvuru süreci ve oturum saatleri ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi ile netleşti. Peki, DGS 2026 ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihlerde alınacak?

DGS 2026 SINAV ve BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM takvimi ile 2026 DGS ne zaman düzenlenecek, başvurular hangi tarihte alınacak?

Önlisans mezunları ve mezuniyet aşamasındaki adaylar, lisans programlarına geçiş yapmak için ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılıyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de sınav tarihleri ve başvuru süreci ÖSYM takvimiyle ilan edildi. Peki, DGS 2026 ne zaman gerçekleştirilecek ve başvurular hangi tarihlerde başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

DGS 2026 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2026 yılı oturumu 19 Temmuz 2026 tarihinde tek oturum halinde gerçekleştirilecektir. Adayların sınav günü ve saati ile ilgili detaylar ÖSYM'nin resmi duyurularında yer alacaktır.

BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE ALINACAK?

DGS 2026 başvuruları, ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre 15 Mayıs – 2 Haziran 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Adayların başvuru süresi içinde işlemlerini tamamlamaları önemlidir.

SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

DGS 2026 sınav sonuçlarının, ÖSYM'nin yayımladığı takvimde yer alan bilgilere göre 13 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS 2026 SINAV ve BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU! ÖSYM takvimi ile 2026 DGS ne zaman düzenlenecek, başvurular hangi tarihte alınacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz