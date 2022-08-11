Haberler Yaşam Haberleri DGS çocuk gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları 2022: Dikey Geçiş Sınavı DGS çocuk gelişimi bölümü taban puanları
Giriş Tarihi: 11.8.2022 16:31

DGS çocuk gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları 2022: Dikey Geçiş Sınavı DGS çocuk gelişimi bölümü taban puanları

DGS çocuk gelişim taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları da adaylar tarafından araştırılan ve merak edilen bir diğer konu haline geldi. ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre tercihlerini gerçekleştirecek adaylar DGS çocuk gelişimi taban puanları 2022 listesini araştırıyor. Peki, 2022 DGS çocuk gelişimi bölümü taban puanları...

DGS çocuk gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları 2022: Dikey Geçiş Sınavı DGS çocuk gelişimi bölümü taban puanları

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları da adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzuna göre tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, 2022 DGS çocuk gelişimi taban puanları nasıl? DGS çocuk gelişimi taban puanı ve başarı sıralaması belli oldu mu? İşte yanıtlar…

2022 DGS ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Dikey Geçiş Sınavı ile birlikte üniversite tercihlerini yapmak için geri sayımı başlatan adaylar, 2021 senesinin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanına bakarak 2022 yılı yerleşimleri için öngörüde bulunmak için önceki yılın sıralamalarını kontrol etmek istiyor. İşte, 2022 Dikey Geçiş Sınavı çocuk gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları…

ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/Y. OKUL BÖLÜM ADI PUAN TÜRÜ KONT/YER TABAN
PUAN		 SIRALAMA
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1/1 265,8167 13842
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 4/4 241,1904 50539
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1/1 314,9666 370
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1/1 290,8885 3055
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4/4 280,6309 5927
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1/1 275,3966 8079
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 5/5 273,5428 8965
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1/1 272,269 9621
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4/4 271,2545 10188
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1/1 270,6054 10577
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4/4 268,6339 11839
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 5/5 267,9406 12344
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 2/2 267,8325 12410
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 2/2 267,7244 12492
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4/4 267,3393 12750
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1/1 266,4278 13362
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1/1 265,9976 13689
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1/1 265,7063 13931
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1/1 265,446 14119
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1/1 264,9884 14465
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1/1 263,942 15316
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 3/3 263,8114 15428
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) GülhaneSağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ankara) EA 7/7 263,6735 15547
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 5/5 263,5135 15691
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1/1 263,295 15876
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İÖ) EA 4/4 262,9717 16133
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4/4 262,7179 16352
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 6/6 262,5532 16494
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) EA 1/1 261,6588 17311
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 5/5 261,6023 17362
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1/1 260,5796 18331
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 3/3 259,9729 18973
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 4/4 259,7949 19153
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 6/6 259,34 19608
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 6/6 258,9956 19989
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 7/7 258,3763 20615
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 5/5 257,329 21759
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Çocuk Gelişimi EA 5/5 257,2136 21888
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İÖ) EA 6/6 256,6664 22587
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1/1 256,5507 22733
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi EA 3/3 253,0399 27505
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Burslu) EA 1/1 252,5074 28306
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 2/2 249,9832 32324
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 4/4 249,2911 33450
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 8/8 245,9389 39783
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) EA 4/4 245,8398 39986
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 3/3 243,314 45491
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 3/3 242,1718 48146
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 10/10 241,0865 50812
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 2/2 240,2775 52933
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 6/6 238,3488 58189
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 4/4 237,1527 61788
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 2/2 235,9683 65460
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 3000/3000 234,4971 70310
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 4/4 233,5237 73623
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 1/1 233,2523 74578
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 6/6 233,2351 74639
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 2/2 231,762 79861
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) EA 2/2 231,2417 81806
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) EA 2/2 230,1841 85884
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 3/3 227,3236 97488
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DGS çocuk gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları 2022: Dikey Geçiş Sınavı DGS çocuk gelişimi bölümü taban puanları
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