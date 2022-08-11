DGS çocuk gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları 2022: Dikey Geçiş Sınavı DGS çocuk gelişimi bölümü taban puanları

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları da adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzuna göre tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, 2022 DGS çocuk gelişimi taban puanları nasıl? DGS çocuk gelişimi taban puanı ve başarı sıralaması belli oldu mu? İşte yanıtlar…