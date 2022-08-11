DGS çocuk gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları 2022: Dikey Geçiş Sınavı DGS çocuk gelişimi bölümü taban puanları

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları da adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzuna göre tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, 2022 DGS çocuk gelişimi taban puanları nasıl? DGS çocuk gelişimi taban puanı ve başarı sıralaması belli oldu mu? İşte yanıtlar…
2022 DGS ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Dikey Geçiş Sınavı ile birlikte üniversite tercihlerini yapmak için geri sayımı başlatan adaylar, 2021 senesinin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanına bakarak 2022 yılı yerleşimleri için öngörüde bulunmak için önceki yılın sıralamalarını kontrol etmek istiyor. İşte, 2022 Dikey Geçiş Sınavı çocuk gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları…
|ÜNİVERSİTE
|FAKÜLTE/Y. OKUL
|BÖLÜM ADI
|PUAN TÜRÜ
|KONT/YER
|TABAN
PUAN
|SIRALAMA
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1/1
|265,8167
|13842
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|4/4
|241,1904
|50539
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1/1
|314,9666
|370
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1/1
|290,8885
|3055
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|4/4
|280,6309
|5927
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1/1
|275,3966
|8079
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)
|Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|5/5
|273,5428
|8965
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1/1
|272,269
|9621
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|4/4
|271,2545
|10188
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1/1
|270,6054
|10577
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|4/4
|268,6339
|11839
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|5/5
|267,9406
|12344
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|2/2
|267,8325
|12410
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|2/2
|267,7244
|12492
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|4/4
|267,3393
|12750
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1/1
|266,4278
|13362
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1/1
|265,9976
|13689
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1/1
|265,7063
|13931
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1/1
|265,446
|14119
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1/1
|264,9884
|14465
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1/1
|263,942
|15316
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)
|Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|3/3
|263,8114
|15428
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)
|GülhaneSağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Ankara)
|EA
|7/7
|263,6735
|15547
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)
|Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|5/5
|263,5135
|15691
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1/1
|263,295
|15876
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (İÖ)
|EA
|4/4
|262,9717
|16133
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|4/4
|262,7179
|16352
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|6/6
|262,5532
|16494
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu)
|EA
|1/1
|261,6588
|17311
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|5/5
|261,6023
|17362
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1/1
|260,5796
|18331
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|3/3
|259,9729
|18973
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|4/4
|259,7949
|19153
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|6/6
|259,34
|19608
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|6/6
|258,9956
|19989
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|7/7
|258,3763
|20615
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|5/5
|257,329
|21759
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)
|Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
|EA
|5/5
|257,2136
|21888
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (İÖ)
|EA
|6/6
|256,6664
|22587
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1/1
|256,5507
|22733
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
|EA
|3/3
|253,0399
|27505
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)
|Sağlık Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (Burslu)
|EA
|1/1
|252,5074
|28306
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|2/2
|249,9832
|32324
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|4/4
|249,2911
|33450
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|8/8
|245,9389
|39783
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli)
|EA
|4/4
|245,8398
|39986
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|3/3
|243,314
|45491
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|3/3
|242,1718
|48146
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|10/10
|241,0865
|50812
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|2/2
|240,2775
|52933
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|6/6
|238,3488
|58189
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|4/4
|237,1527
|61788
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|2/2
|235,9683
|65460
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|EA
|3000/3000
|234,4971
|70310
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|4/4
|233,5237
|73623
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT)
|Sağlık Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|1/1
|233,2523
|74578
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|6/6
|233,2351
|74639
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|2/2
|231,762
|79861
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Ücretli)
|EA
|2/2
|231,2417
|81806
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)
|EA
|2/2
|230,1841
|85884
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|3/3
|227,3236
|97488