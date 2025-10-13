Haberler Yaşam Haberleri DGS ek tercih başvurusunda son tarih! ÖSYM ile 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
DGS ek tercih başvurusunda son tarih! ÖSYM ile 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

Üniversite hayali kuran binlerce aday için DGS ek tercihlerde sona gelindi. Adaylar bugün işlemlerini tamamlayarak tercih sürecini noktalayacak. Dikey geçişte gözler sonuç tarihine çevrilmiş durumda. “2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. ÖSYM takviminde sonuçların duyurulacağı tarih heyecanla bekleniyor.

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih maratonunda son gün geldi çattı. Adaylar, yerleşme şanslarını artırmak için bugün son kez tercih ekranına giriş yapıyor. Ancak asıl merak konusu, "DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan duyurular yakından takip edilirken, tercih süresinin bitiş saati de gündemdeki yerini koruyor.

DGS EK TERCİH SÜRECİNDE SON GÜN

ÖSYM tarafından başlatılan 2025 DGS ek tercih süreci bugün sona eriyor.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercih işlemlerini tamamlayabiliyor.
Tercihlerin 13 Ekim (bugün) saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi. Bu saatten sonra sistem kapanacak.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, henüz ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama yapmadı.
Ancak geçmiş yıllara bakıldığında, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içinde sonuçların açıklandığı biliniyor.
Bu kapsamda DGS ek tercih sonuçlarının Ekim ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Sonuçlar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.

YERLEŞTİRME SÜRECİ VE KAYIT TARİHLERİ

DGS ek tercih sonuçlarının ardından yerleşen adaylar için kayıt süreci başlayacak.
Kayıtlar, YÖK ve ÖSYM'nin ilan edeceği takvime göre hem elektronik ortamda (e-Devlet üzerinden) hem de üniversitelerin öğrenci işleri birimleri aracılığıyla yapılacak.

