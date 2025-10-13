DGS ek tercih başvurusunda son tarih! ÖSYM ile 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih maratonunda son gün geldi çattı. Adaylar, yerleşme şanslarını artırmak için bugün son kez tercih ekranına giriş yapıyor. Ancak asıl merak konusu, "DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan duyurular yakından takip edilirken, tercih süresinin bitiş saati de gündemdeki yerini koruyor.
ÖSYM tarafından başlatılan 2025 DGS ek tercih süreci bugün sona eriyor.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercih işlemlerini tamamlayabiliyor.
Tercihlerin 13 Ekim (bugün) saat 23.59'a kadar alınacağı bildirildi. Bu saatten sonra sistem kapanacak.
ÖSYM, henüz ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama yapmadı.
Ancak geçmiş yıllara bakıldığında, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içinde sonuçların açıklandığı biliniyor.
Bu kapsamda DGS ek tercih sonuçlarının Ekim ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Sonuçlar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.