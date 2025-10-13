DGS ek tercih başvurusunda son tarih! ÖSYM ile 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih maratonunda son gün geldi çattı. Adaylar, yerleşme şanslarını artırmak için bugün son kez tercih ekranına giriş yapıyor. Ancak asıl merak konusu, "DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan duyurular yakından takip edilirken, tercih süresinin bitiş saati de gündemdeki yerini koruyor.