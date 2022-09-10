Dikey Geçiş Sistemi kapsamında herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 2022 DGS Ek tercih başvuru tarihleri için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi üniversitelerde kalan boş kontenjanlara uygun olarak belirlediği tarihlerde başvuruları almaya hazırlanıyor. Peki, DGS Ek tercihler ne zaman başlıyor, belli oldu mu? İşte DGS ek tercih tarihleri hakkında son dakika gelişmelerinin detayları...