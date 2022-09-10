Haberler Yaşam Haberleri DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar listesi bekleniyor! ÖSYM ile 2022 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 10.9.2022 09:35

DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar listesi bekleniyor! ÖSYM ile 2022 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?

DGS ek tercih dönemi için nefesler tutuldu. İlk aşamada herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar boş kontenjanlar doğrultusunda başvurularını gerçekleştirecek. Hal böyleyken "2022 DGS Ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor, boş kontenjanlar açıklandı mı?" soruları da yanıt aramaya başladı. ÖSYM takviminde konuyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmazken kısa zaman içerisinde tarihlerin açıklanması bekleniyor. Buna göre; 2022 DGS Ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor, belli oldu mu? İşte Dikey Geçiş Sistemi kapsamında ikinci yerleştirmelere ilişkin detaylar...

DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar listesi bekleniyor! ÖSYM ile 2022 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 2022 DGS Ek tercih başvuru tarihleri için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi üniversitelerde kalan boş kontenjanlara uygun olarak belirlediği tarihlerde başvuruları almaya hazırlanıyor. Peki, DGS Ek tercihler ne zaman başlıyor, belli oldu mu? İşte DGS ek tercih tarihleri hakkında son dakika gelişmelerinin detayları...

DGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI 2022

DGS taban puanları ve boş kontenjanları henüz belli olmadı. DGS taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili sayısal bilgiler yayımlandı.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

DGS ÜNİVERİSTE KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS üniversite kayıtları 9-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

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DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar listesi bekleniyor! ÖSYM ile 2022 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?
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