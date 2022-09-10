Dikey Geçiş Sistemi kapsamında herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 2022 DGS Ek tercih başvuru tarihleri için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi üniversitelerde kalan boş kontenjanlara uygun olarak belirlediği tarihlerde başvuruları almaya hazırlanıyor. Peki, DGS Ek tercihler ne zaman başlıyor, belli oldu mu? İşte DGS ek tercih tarihleri hakkında son dakika gelişmelerinin detayları...
DGS taban puanları ve boş kontenjanları henüz belli olmadı. DGS taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili sayısal bilgiler yayımlandı.
DGS üniversite kayıtları 9-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.