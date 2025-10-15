DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları bekleniyor!

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, henüz ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak geçmiş yıllara bakıldığında, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içinde sonuçların açıklandığı biliniyor.

Bu kapsamda DGS ek tercih sonuçlarının Ekim ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sonuçlar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.