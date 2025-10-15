DGS ek tercih sonuçları için geri sayım! ÖSYM ile 2025 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları bekleniyor. Önlisans mezunlarının lisansa geçiş yapıp yapmayacağı açıklanacak olan sonuçlar ile birlikte belli olacak. Peki, 2025 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM duyuruları ve detaylar...

DGS TERCİH BAŞVURULARI SONA ERDİ!

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 7 Ekim'de başladı. ÖSYM takvimine göre DGS ek tercihleri 13 Ekim'de saat 23:59'da sona erdi.