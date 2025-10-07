Haberler Yaşam Haberleri DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? 2025 ÖSYM DGS ek tercihler ve dikey geçiş boş kontenjanlar bekleniyor
Giriş Tarihi: 7.10.2025 09:48

DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? 2025 ÖSYM DGS ek tercihler ve dikey geçiş boş kontenjanlar bekleniyor

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirme işlemlerinin ardından gözler ek tercihlere çevrildi. İlk yerleştirmede istediği programa giremeyen adaylar, DGS ek tercih tarihlerini araştırıyor. ÖSYM, 2025 DGS ek tercih kılavuzu ile ortaya çıkacak boş kalan dikey geçiş bölümleri ve taban puanları 2. yerleştirmede etkili olacak. Peki DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, tarih belli mi? İşte detaylar...

DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? 2025 ÖSYM DGS ek tercihler ve dikey geçiş boş kontenjanlar bekleniyor

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih dönemi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün açıklanan YKS ek tercih sonuçları ardından ilk yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için Dikey Geçiş için ek yerleştirme dönemi bekleniyor. Adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı yeni tercih kılavuzu ile boş kontenjanlara yeniden başvuru yapabilecek. Peki, DGS ek tercih ne zaman, belli oldu mu?

DGS EK TERCİH SÜRECİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile iki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans bölümlerine geçmek isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ardından gözlerini ek tercihlere çevirdi.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ilk yerleştirme işlemleri sona erdi, ancak ek yerleştirme takvimi henüz duyurulmadı.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ek tercihler, genellikle ilk yerleştirme sonrası kayıt sürecinin bitmesinden kısa süre sonra başlıyor.
2024 yılında ek tercih dönemi 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılmıştı.
Bu yıl da benzer şekilde 2025 DGS ek tercihlerinin ekim ayının içinde başlaması bekleniyor.

Adaylar bu süreçte, boş kalan kontenjanlara ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden başvuruda bulunabilecek.
DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, kontenjanlar ve program kodları da ilan edilecek.

DGS EK TERCİH KİMLERİ KAPSIYOR?

2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS'ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? 2025 ÖSYM DGS ek tercihler ve dikey geçiş boş kontenjanlar bekleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz