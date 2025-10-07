DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? 2025 ÖSYM DGS ek tercihler ve dikey geçiş boş kontenjanlar bekleniyor

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih dönemi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün açıklanan YKS ek tercih sonuçları ardından ilk yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için Dikey Geçiş için ek yerleştirme dönemi bekleniyor. Adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı yeni tercih kılavuzu ile boş kontenjanlara yeniden başvuru yapabilecek. Peki, DGS ek tercih ne zaman, belli oldu mu?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile iki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans bölümlerine geçmek isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ardından gözlerini ek tercihlere çevirdi.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ilk yerleştirme işlemleri sona erdi, ancak ek yerleştirme takvimi henüz duyurulmadı.
Ek tercihler, genellikle ilk yerleştirme sonrası kayıt sürecinin bitmesinden kısa süre sonra başlıyor.
2024 yılında ek tercih dönemi 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılmıştı.
Bu yıl da benzer şekilde 2025 DGS ek tercihlerinin ekim ayının içinde başlaması bekleniyor.
Adaylar bu süreçte, boş kalan kontenjanlara ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden başvuruda bulunabilecek.
DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, kontenjanlar ve program kodları da ilan edilecek.
2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS'ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.