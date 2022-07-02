DGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? DGS sınav süresi ve saati belli oldu mu, Dikey Geçiş Sınavı kaç dakika sürecek?

DGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz'da saat 10:15'de yapılacak.

DGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.