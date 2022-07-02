DGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? DGS sınav süresi ve saati belli oldu mu, Dikey Geçiş Sınavı kaç dakika sürecek?

DGS saat kaçta, ne zaman gibi sorular ÖSYM'nin yaptığı açıklamalar ışığında netlik kazandı. Sınav giriş belgeleri erişime açılırken adaylar sınav yerleri, sınav süresi ve benzeri detaylara ulaştı. Böylece DGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor soruları da yanıt buldu. Peki, DGS sınav süresi ve saati belli oldu mu, kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM'nin açıklamaları ışığında Dikey Geçiş Sınavı hakkında merak edilenlerin yanıtı!
DGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz'da saat 10:15'de yapılacak.
DGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.
DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınav saat 12:30'da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.