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Giriş Tarihi: 20.6.2022 14:17

DGS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak?

DGS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak?

Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen binlerce kişi söz konusu sınav öncesi DGS sınav giriş belgesinin erişime açılmasını bekliyor. DGS sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden duyurulacak. İşte 2022 DGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve bilgiler.

DGS sınav giriş belgesi için sorgulamalar sürüyor. Binlerce kişi Temmuz ayında Dikey Geçiş Sistemi sınavına katılacak. Sınava sayılı günler kala DGS sınav yerlerinin açıklanması beklenirken binlerce kişi "DGS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte sürece yönelik detaylar.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS Sınav Yerleri ile ilgili ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Bu bilgilere göre DGS sınav giriş belgesinin 23 Haziran tarihinde açıklanması bekleniyor.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

SINAVDA NELER SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

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DGS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak?
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