3 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan DGS için büyük bir bekleyiş var. Ön lisanstan lisansa geçmek isteyen binlerce aday DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2022 sorusunu yöneltiyor. Aynı zamanda açık öğretim iki yıllık okuyan vatandaşlar da dört yıllık lisans okumak istiyor. Sınavdan yaklaşık 2 hafta önce açıklanması beklendiği için heyecan daha da arttı. Peki, 2022 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!