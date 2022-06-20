3 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan DGS için büyük bir bekleyiş var. Ön lisanstan lisansa geçmek isteyen binlerce aday DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2022 sorusunu yöneltiyor. Aynı zamanda açık öğretim iki yıllık okuyan vatandaşlar da dört yıllık lisans okumak istiyor. Sınavdan yaklaşık 2 hafta önce açıklanması beklendiği için heyecan daha da arttı. Peki, 2022 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
ÖSYM tarafından açıklanacak olan sınav yerleri için tahminler bulunuyor. 3 Temmuz'dan 10 – 15 gün arası paylaşılması bekleniyor.
DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.
DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.