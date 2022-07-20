Haberler Yaşam Haberleri DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 DGS sınav sonuçları tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 20.7.2022 11:23 Son Güncelleme: 20.7.2022 11:23

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 DGS sınav sonuçları tarihi belli oldu!

3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı sonuç adımına geldi! ÖSYM takvimi ile belli olan sonuç tarihi adaylar ile paylaşıldı. ÖSYM AİS üzerinden DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı şimdiden ziyaret ediliyor. DGS sonuçları 2022 yılı için belirtilen tarihte erişime açılacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, 2022 DGS sonuçları hakkında merak edilenler…

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 DGS sınav sonuçları tarihi belli oldu!

DGS sonuçları için geri sayım başladı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM ile 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşti. Sonuç tarihine sayılı günler kala adaylar soruyor: 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları tarihi belli oldu! İşte, DGS sonuçları 2022 sorgulama!

2022 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) sonuçları açıklanma tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. Yayınlanan takvime göre; DGS sonuçları, 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2022 DGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 DGS tercihleri, sonuçların açıklanmasının ardınan başlayacak. 2022 DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz dönemler baz alındığında DGS tercihlerinin Ağustos sonu Eylül başı gibi yapılması bekleniyor.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 DGS sınav sonuçları tarihi belli oldu!
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