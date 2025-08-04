Haberler Yaşam Haberleri DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! İşte, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 4.8.2025 19:41

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! İşte, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç tarihi

Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapmak için katıldığı 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, “DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt ararken ÖSYM’den beklenen açıklama geldi. Peki, 2025 DGS sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! İşte, 2025 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuç tarihi

DGS 2025 sınav süreci geride kalırken, adaylar şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na dair takvimini paylaştı ve sonuç tarihiyle ilgili bilgileri adaylarla duyurdu. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM duyurdu!

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 takvimine göre, 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen DGS sınavının sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.

DGS SONUÇ SORGULAMA

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden kolayca öğrenebilecek.

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih süreci başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 18 Eylül 2024- 24 Eylül 2024 tarihinde alındı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

Geçtiğimiz senenin bilgileri göz önünde bulundurulursa, bu sene de DGS tercihlerinin eylül ayının ortasında başlaması bekleniyor.

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DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! İşte, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç tarihi
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