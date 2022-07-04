DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları bekleniyor!

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.

DGS sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.