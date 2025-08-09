Haberler Yaşam Haberleri DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 DGS sonuç tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 9.8.2025 11:54

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 DGS sonuç tarihi belli oldu!

Dikey Geçiş Sınavı 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilmiş, sonuçların açıklanacağı tarih olarak ağustos ayı işaret edilmişti. Hal böyle olunca, sınava katılan adaylar 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. Sonuçların sadece 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin yerleştirmelerde geçerli olacağı açıklanırken ÖSYM takvimi doğrultusunda merak edilenler yanıt buldu. İşte 2025 DGS sonuç tarihi hakkında ayrıntılar.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 DGS sonuç tarihi belli oldu!

ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamayı hedefleyen adayların girdiği sınava ilişkin DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. ÖSYM takviminde yer alan bilgiler doğrultusunda 2025 DGS sonuç tarihi belli oldu! İşte detaylar;

2025 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 14 Ağustos tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sonuçları görüntüleyebilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin bu yıl ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde alınması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 DGS sonuç tarihi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz