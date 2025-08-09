DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 DGS sonuç tarihi belli oldu!

ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamayı hedefleyen adayların girdiği sınava ilişkin DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. ÖSYM takviminde yer alan bilgiler doğrultusunda 2025 DGS sonuç tarihi belli oldu! İşte detaylar;
2025 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 14 Ağustos tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sonuçları görüntüleyebilecek.