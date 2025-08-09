DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 DGS sonuç tarihi belli oldu!

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin bu yıl ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde alınması bekleniyor.