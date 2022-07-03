DGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 DGS sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı indir

DGS soruları ve cevapları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Sınavın ardından puanlarını bir nebze olsun hesaplamak isteyenler "2022 DGS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" konusuna merakla yanıt aramaya başlayacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi genel olarak kısa zaman içerisinde sınava ilişkin kitapçığı erişime açıyor. Peki DGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak, sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayımlandı mı?