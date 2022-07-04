DGS soruları ve cevapları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Sınavın ardından puanlarını bir nebze olsun hesaplamak isteyenler "2022 DGS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" konusuna merakla yanıt aramaya başlamıştı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi genel olarak kısa zaman içerisinde sınava ilişkin kitapçığı erişime açtı. Buna göre; Peki DGS soruları ve cevapları son dakika açıklandı! İşte, DGS sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı