DGS soruları ve cevapları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Sınavın ardından puanlarını bir nebze olsun hesaplamak isteyenler "2022 DGS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" konusuna merakla yanıt aramaya başlamıştı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi genel olarak kısa zaman içerisinde sınava ilişkin kitapçığı erişime açtı. Buna göre; Peki DGS soruları ve cevapları son dakika açıklandı! İşte, DGS sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı
3 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2022-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u erişime açıldı. DGS soruları ve cevapları yayınlandı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
ÖSYM'den gelen açıklama şöyle;
03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2022-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Dikey Geçiş Sınavı saat 10:15'te başladı ve adaylara soruları cevaplamaları için 135 dakika süre tanındı.
DGS'de adaylara sözel ve sayısal alanlardan toplam 100 soru yöneltiliyor. ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.