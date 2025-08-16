DGS TABAN PUANLARI 2025 | YÖK ile DGS üniversite taban puanları, dikey geçiş bölümleri ve başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM'nin DGS sonuçlarını duyurmasıyla birlikte lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, YÖK tarafından paylaşılacak taban puan ve başarı sıralamaları ile tercih yapabilecek. Tercih sürecinde yol gösterici olacak bu veriler, üniversitelerin kontenjan bilgileriyle birlikte kılavuzda yer alacak. Peki, 2025 DGS üniversite taban puanları ve kontenjan listesi belli oldu mu? İşte, 2025 DGS taban puanları bilgisi...