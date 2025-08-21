DGS TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! 2025 DGS tercihleri başladı mı, ne zaman, kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

DGS tercih kılavuzunda, adayların yerleşebileceği 4 yıllık lisans programları ile bu programlara ait kontenjan bilgileri açıklanacak. Öğrenciler, geçiş yapmak istedikleri bölümlerde boş kontenjan olup olmadığını kılavuz üzerinden inceleyebilecek. Tercihlerinde güncelleme ya da değişiklik yapmak isteyen adaylar ise tercih süresi boyunca internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca, hangi ön lisans bölümlerinden mezun olan adayların hangi lisans programlarını seçebileceği de kılavuzda ayrıntılı şekilde belirtilecek. Peki, 2025 DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kontenjan ve taban puanları açıklanadı mı? İşte ayrıntılar.