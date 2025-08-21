DGS TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR! 2025 DGS tercihleri başladı mı, ne zaman, kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

DGS tercih kılavuzunda, adayların yerleşebileceği 4 yıllık lisans programları ile bu programlara ait kontenjan bilgileri açıklanacak. Öğrenciler, geçiş yapmak istedikleri bölümlerde boş kontenjan olup olmadığını kılavuz üzerinden inceleyebilecek. Tercihlerinde güncelleme ya da değişiklik yapmak isteyen adaylar ise tercih süresi boyunca internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca, hangi ön lisans bölümlerinden mezun olan adayların hangi lisans programlarını seçebileceği de kılavuzda ayrıntılı şekilde belirtilecek. Peki, 2025 DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kontenjan ve taban puanları açıklanadı mı? İşte ayrıntılar.
DGS TERCİH KILAVUZU 2025 YAYIMLANDI MI?
ÖSYM, 2025 DGS tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. Geçen yıl tercih süreci, sonuçların açıklanmasının ardından yaklaşık bir hafta içinde başlamıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi öngörülüyor. Bu nedenle kılavuzun önümüzdeki günlerde adayların erişimine açılması bekleniyor.
DGS TABAN PUANLARI TERCİHLERDE YOL GÖSTERECEK
DGS taban puanları, üniversitelerin bir önceki yıl öğrenci kabul ettiği en düşük puanı gösteriyor. 2025 yılına ait taban puanlar yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra açıklanacak. Adaylar ise tercihlerini yaparken 2024'teki taban puanları temel alacak. Geçtiğimiz yılın en düşük puanlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
DGS TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TERCİH İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
DGS tercih dönemi başladığında adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden yayımlanacak tercih kılavuzuna ulaşabilecek. Bu kılavuzda; üniversitelerin lisans programları, kontenjan bilgileri ve başvuru şartları ayrıntılı olarak yer alacak.
Adaylar tercihlerini yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda yapacak. İşlemler tamamlandıktan sonra tercihlerin geçerli olabilmesi için onaylanması şart olacak.