DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? DGS tercih kılavuzu 2022 ile dikey geçiş tercih robotu çalışıyor!

DGS tercih kılavuzu 2022 ÖSYM adımlarıyla oluşturulacak dikey geçiş tercih listeleri belirlenen tarihler içerisinde onaya gönderilecek. Bununla birlikte adaylar "DGS tercih ne zaman, hangi tarihte yapılacak" sorularına yanıt aramaya başladı. DGS tercih robotu ile listelerini puanlarına göre hazırlayan öğrenciler dikey geçiş tercih tarihleri içerisinde işlemlerini tamamlayacak. İşte, detaylar…
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercih tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı ve tercihler 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı.
2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulursa, bu sene de tercihlerin ağustos sonunda başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.