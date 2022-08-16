Haberler Yaşam Haberleri DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? DGS tercih kılavuzu 2022 ile dikey geçiş tercih robotu çalışıyor!
Giriş Tarihi: 16.8.2022 21:48 Son Güncelleme: 16.8.2022 21:48

DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? DGS tercih kılavuzu 2022 ile dikey geçiş tercih robotu çalışıyor!

DGS tercihleri için geri sayım başladı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak ya da açıköğretimden örgün eğitime geçmek isteyen öğrencilerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açılmıştı. Aldıkları puanlara göre DGS tercih robotu üzerinde listelerini hazırlayan adaylar DGS tercih kılavuzu açıklamasını ÖSYM’den bekliyor. Peki, DGS tercih ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, dikey geçiş tercih işlemleri…

DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? DGS tercih kılavuzu 2022 ile dikey geçiş tercih robotu çalışıyor!

DGS tercih kılavuzu 2022 ÖSYM adımlarıyla oluşturulacak dikey geçiş tercih listeleri belirlenen tarihler içerisinde onaya gönderilecek. Bununla birlikte adaylar "DGS tercih ne zaman, hangi tarihte yapılacak" sorularına yanıt aramaya başladı. DGS tercih robotu ile listelerini puanlarına göre hazırlayan öğrenciler dikey geçiş tercih tarihleri içerisinde işlemlerini tamamlayacak. İşte, detaylar…

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercih tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı ve tercihler 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı.

2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulursa, bu sene de tercihlerin ağustos sonunda başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

2022 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı. Kılavuz, tercihler başlamadan önce ÖSYM ile erişime açılacak.

Geçiş yapmak için bekleyen adaylar son dakika gelecek duyuru ile işlemlerine başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? DGS tercih kılavuzu 2022 ile dikey geçiş tercih robotu çalışıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA