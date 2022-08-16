DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? DGS tercih kılavuzu 2022 ile dikey geçiş tercih robotu çalışıyor!

2022 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı. Kılavuz, tercihler başlamadan önce ÖSYM ile erişime açılacak.

Geçiş yapmak için bekleyen adaylar son dakika gelecek duyuru ile işlemlerine başlayacak.