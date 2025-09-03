Haberler Yaşam Haberleri DGS TERCİH SONUÇ TARİHİ 2025: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 3.9.2025 14:09 Son Güncelleme: 3.9.2025 14:10

Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına katıldı. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. 28 Ağustos’ta başlayan tercihlerin sonuçları için adaylar ekran başında yerlerini aldılar. 2 yıllık eğitimlerine 4 yıla tamamlayacak olan adaylar DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt aranıyor. İşte DGS tercih sonuçlarına dair detaylar…

2025 DGS tercih sonuçları ve kayıt tarihleri öğrencilerin merak konusu olmaya devam ediyor. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adayların girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrasında tercih süreci geçtiğimiz günlerde başlatıldı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve kayıtlar ne zaman yapılacak?

DGS TERCİHLERİNDE SON GÜN!

28 Ağustos'ta başlayan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.
Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuç tarihi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene 18 - 24 Eylül 2024 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 27 Eylül'de açıklanmıştı.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS üniversite kayıtları henüz belli değil. 2025 Dikey Geçiş Sınavı Kayıt; 2025 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçlarında belirtilen kayıt tarihleri arasında yapılabilecek.

2025 Dikey Geçiş Sınavı Şartlı Kayıt; 2025 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçlarında belirtilen kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2025 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçici kayıt yaptırabilmelerine bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtlarının silinmesine Yükseköğretim Genel Kurulunun 10 Temmuz 2025 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

