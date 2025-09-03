DGS TERCİH SONUÇ TARİHİ 2025: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS üniversite kayıtları henüz belli değil. 2025 Dikey Geçiş Sınavı Kayıt; 2025 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçlarında belirtilen kayıt tarihleri arasında yapılabilecek.

2025 Dikey Geçiş Sınavı Şartlı Kayıt; 2025 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçlarında belirtilen kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2025 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçici kayıt yaptırabilmelerine bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtlarının silinmesine Yükseköğretim Genel Kurulunun 10 Temmuz 2025 tarihli toplantısında karar verilmiştir.