Haberler Yaşam Haberleri DGS TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM ile 2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl görüntülenir?
Giriş Tarihi: 8.9.2025 09:08

DGS TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM ile 2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl görüntülenir?

2025 DGS tercih sonuçları için adayların gözü ÖSYM’den gelecek açıklamada. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından sonuçların, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 125 bini aşkın aday tercih yaparken, 61 bin kontenjan dolmuş ve 17 bin kontenjan boş kalmıştı. Bu yıl da tercihlerin ardından güncel kontenjan verileri ve istatistikler ÖSYM tarafından paylaşılacak. Peki, 2025 DGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar…

DGS TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM ile 2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl görüntülenir?

2025 DGS tercih sonuçları, geçtiğimiz günlerde tamamlanan tercih sürecinin ardından adayların gündeminde yerini aldı. İki yıllık ön lisans programlarından lisans bölümlerine geçiş fırsatı sunan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Temmuz ayında Türkiye genelinde uygulanmıştı. Sınavın ardından tercihlerini yapan binlerce aday şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek 2025 DGS tercih sonuçları ile birlikte adaylar, yerleştirme durumlarını öğrenebilecek. Peki, sonuçlar ne zaman duyurulacak? İşte ayrıntılar…

2025 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

DGS tercih süreci 4 Eylül'de tamamlandı. Şimdi gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerini kısa sürede tamamlamasının ardından sonuçların yakın zamanda erişime açılması öngörülüyor.

2025 DGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN AÇILDI?
DGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar için tercih dönemi başlamış oldu. 2025 yılı DGS tercihleri, 28 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.

DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
DGS yerleştirme sonuçları, adaylara posta veya kargo ile gönderilmeyecek olup, yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacaktır. İnternet üzerinden yayımlanan sonuçlar, adaylar için resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Yerleştirmeleri kesinleşen adayların bilgilerinin (varsa engel durumu da dâhil) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletileceği unutulmamalıdır.

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM ile 2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl görüntülenir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz