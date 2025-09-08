DGS TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM ile 2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl görüntülenir?

2025 DGS tercih sonuçları, geçtiğimiz günlerde tamamlanan tercih sürecinin ardından adayların gündeminde yerini aldı. İki yıllık ön lisans programlarından lisans bölümlerine geçiş fırsatı sunan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Temmuz ayında Türkiye genelinde uygulanmıştı. Sınavın ardından tercihlerini yapan binlerce aday şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek 2025 DGS tercih sonuçları ile birlikte adaylar, yerleştirme durumlarını öğrenebilecek. Peki, sonuçlar ne zaman duyurulacak? İşte ayrıntılar…
2025 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?
DGS tercih süreci 4 Eylül'de tamamlandı. Şimdi gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerini kısa sürede tamamlamasının ardından sonuçların yakın zamanda erişime açılması öngörülüyor.
DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
DGS yerleştirme sonuçları, adaylara posta veya kargo ile gönderilmeyecek olup, yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacaktır. İnternet üzerinden yayımlanan sonuçlar, adaylar için resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Yerleştirmeleri kesinleşen adayların bilgilerinin (varsa engel durumu da dâhil) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletileceği unutulmamalıdır.