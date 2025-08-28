DGS TERCİH TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, taban puanları ve kontenjan durumu belli oldu mu?

TERCİH SÜRECİNDE TABAN PUANLARI ROL OYNAYACAK

Taban puanlar DGS tercihlerinde adaylar için yol gösterici olacak. Üniversitelerin geçtiğimiz yıl hangi en düşük puanla öğrenci kabul ettiği taban puanlarla ortaya çıkıyor. 2025 yılına ait taban puanlar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra netleşecek. Ancak adaylar tercih sürecinde 2024 yerleştirme sonuçlarını inceleyerek seçimlerini yapabilecek. Geçtiğimiz yılın en düşük puanlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ