DGS TERCİH TARİHLERİ 2025: ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, taban puanları ve kontenjan durumu belli oldu mu?

DGS tercih dönemi için heyecan giderek artıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, lisans programlarına geçiş yapmayı hedefleyen önlisans mezunları gözlerini ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuna çevirdi. Kılavuzun paylaşılmasıyla birlikte adaylar, üniversitelerin kontenjan ve taban puanlarını inceleyerek tercih listelerini oluşturabilecek. İşte sürece dair son gelişmeler…
DGS TERCİH KILAVUZU 2025 YAYIMLANDI MI?
ÖSYM, 2025 yılına ait DGS tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. Adaylar, tercih sürecinde yol gösterecek olan kılavuzun önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılmasını bekliyor.
TERCİH SÜRECİNDE TABAN PUANLARI ROL OYNAYACAK
Taban puanlar DGS tercihlerinde adaylar için yol gösterici olacak. Üniversitelerin geçtiğimiz yıl hangi en düşük puanla öğrenci kabul ettiği taban puanlarla ortaya çıkıyor. 2025 yılına ait taban puanlar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra netleşecek. Ancak adaylar tercih sürecinde 2024 yerleştirme sonuçlarını inceleyerek seçimlerini yapabilecek. Geçtiğimiz yılın en düşük puanlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
DGS TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TERCİHLER NASIL YAPILIR?
DGS tercih döneminde adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yayımlanacak tercih kılavuzunu inceleyebilecek. Bu kılavuzda üniversitelerin kontenjan bilgileri, tercih yapılabilecek lisans programları ve başvuru için gerekli şartlar yer alacak. Adaylar, kılavuzda sunulan tablo ve bilgiler doğrultusunda tercihlerini sıralayarak işlemlerini tamamlayabilecek.