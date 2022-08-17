DGS tercihleri ne zaman başlıyor sorusu, temmuz ayında Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrenciler tarafından sıklıkla soruluyor. DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusu sürekli olarak soruluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlar ile birlikte öğrenciler DGS taban puanları hakkında araştırmalara başladı. DGS tercihleri 2022 yakında başlanması bekleniyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor 2022? İşte detaylar!
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercih tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı ve tercihler 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı.
Bu yıl ise DGS tercihleri hakkında ÖSYM duyuru yapmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.