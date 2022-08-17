DGS tercihleri ne zaman başlıyor sorusu, temmuz ayında Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrenciler tarafından sıklıkla soruluyor. DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusu sürekli olarak soruluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlar ile birlikte öğrenciler DGS taban puanları hakkında araştırmalara başladı. DGS tercihleri 2022 yakında başlanması bekleniyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor 2022? İşte detaylar!