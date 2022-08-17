Haberler Yaşam Haberleri DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 11:50 Son Güncelleme: 17.8.2022 11:50

DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 12 Ağustos Cuma günü açıklanmasından sonra öğrenciler DGS tercihleri ne zaman yapılacak sorusunu sürekli olarak soruyor. Temmuz ayında yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile birlikte iki yıllık bölüm okuyan öğrenciler, üniversiteyi 4 yıla taşımak istiyor. Bu nedenle, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak sorusu sürekli olarak yöneltiliyor. Öğrenciler, DGS tercihleri nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. Peki, 2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte DGS tercih kılavuzu ve diğer detaylar!

DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS tercihleri ne zaman başlıyor sorusu, temmuz ayında Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrenciler tarafından sıklıkla soruluyor. DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusu sürekli olarak soruluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlar ile birlikte öğrenciler DGS taban puanları hakkında araştırmalara başladı. DGS tercihleri 2022 yakında başlanması bekleniyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor 2022? İşte detaylar!

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercih tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı ve tercihler 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı.

Bu yıl ise DGS tercihleri hakkında ÖSYM duyuru yapmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

2022 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA