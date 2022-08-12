DGS tercihleri Dikey Geçiş Sınavı'na katılan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak ve adaylar tercih işlemlerini kılavuz bilgilerine göre yapacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor ve nasıl yapılacak? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte güncel durum.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2022 DGS tercih tarihleri, henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da yapılan DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 15 Eylül alınmaya başlanmıştı.
2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin Eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.
Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan DGS Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Tercih işlemleri öncesinde DGS taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve diğer detayların yer aldığı DGS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı.
Tercihlerin öncesinde gelecek kılavuz adımları takip edilerek işlemler gerçekleştirilecek.