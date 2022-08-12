DGS tercihleri Dikey Geçiş Sınavı'na katılan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak ve adaylar tercih işlemlerini kılavuz bilgilerine göre yapacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor ve nasıl yapılacak? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte güncel durum.