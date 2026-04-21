DHKP/C açık alan yapılanma operasyonu: 19 gözaltı

Giriş Tarihi: 21.04.2026 10:09

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. DHKP/C’nin açık alan yapılanmalarından Grup Yorum, TAYAD ve mahalle alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 21 şüpheliden 19’u gözaltına alındı. 4 şüphelinin firari olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirildi.

ÖRGÜT YAPILANMASINDA FAALİYET

Soruşturma çerçevesinde, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün açık alan yapılanmaları arasında yer alan Grup Yorum, TAYAD ve mahalle alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 21 şüpheli tespit edildi.

19 GÖZALTI

İstanbul merkezli 4 ilde sabah saatlerinde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli ise firari konumda. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

