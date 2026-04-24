Haberler Yaşam Haberleri DHKP/C açık yapılanma operasyonunda 8 tutuklama talebi
Giriş Tarihi: 24.04.2026 21:03

DHKP/C’nin Grup Yorum, TAYAD ve mahalle alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklama talebiyle, 12 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Deniz YUSUFOĞLU
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirildi.

ÖRGÜT YAPILANMASINDA FAALİYET

Soruşturma çerçevesinde, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün açık alan yapılanmaları arasında yer alan Grup Yorum, TAYAD ve mahalle alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 21 şüpheli tespit edildi.

20 GÖZALTI

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetlik işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adliyesine sevk edildi.

8 TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklama talebiyle, 12'si ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA