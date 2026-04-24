DHKP/C açık yapılanma operasyonunda 8 tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirildi.
ÖRGÜT YAPILANMASINDA FAALİYET
Soruşturma çerçevesinde, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün açık alan yapılanmaları arasında yer alan Grup Yorum, TAYAD ve mahalle alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 21 şüpheli tespit edildi.
20 GÖZALTI
İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetlik işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adliyesine sevk edildi.
8 TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklama talebiyle, 12'si ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.