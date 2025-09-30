DHKP/C Gazi Mahallesi yapılanma operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; DHKP/C Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve Gazi Mahallesi Alan Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 14 şahıs tespit edildi.

12 GÖZALTI, 2 FİRARİ

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik ilimizde bulunan 14 adrese eş zamanlı operasyonel çalışma yapılmış, yapılan çalışmada 12 şahıs yakalandı. Aramalarda, 1 adet silah, 1 adet şarjör, 21 adet fişek ve şahıslara ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari konumda bulunan 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.