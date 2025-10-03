Haberler Yaşam Haberleri DHKP/C Gazi Mahallesi yapılanma operasyonu: 8 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 3.10.2025 17:12

İstanbul’da DHKP/C Silahlı Terör Örgütün Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve Gazi Mahallesi Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 12 kişi yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.

İstanbul'da DHKP/C Silahlı Terör Örgütün Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve Gazi Mahallesi Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 13 şüpheli 30 Eylül günü yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 8'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sorgularının ardından şüphelilerden 8'i tutuklanırken 5'i de adli kontrolle serbest bırakıldı.

