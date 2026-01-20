DHKP/C’nin finans ağına operasyon: 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik düğmeye bastı. İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
MASAK VE HTS VERİLERİ MERCEK ALTINDA
3 ayrı soruşturma dosyası kapsamında sol marjinal silahlı terör örgütlerinin finansman yapısı mercek altına alındı. MASAK raporları, HTS/BAZ çakışmaları, örgütsel yapı şemaları ve teknik takip çalışmaları doğrultusunda Ataşehir, Küçükçekmece ve Maltepe ilçelerinde belirlenen adreslerde aramalar yapıldı.
PARAYI NAKDE ÇEVİRDİLER
Soruşturmada, yurt dışından gönderilen paraların izini kaybettirmek amacıyla nakit dolaşıma sokulduğu, cezaevindeki örgüt üyeleri ile yakınlarına finansal destek sağlandığı tespit edildi.
4 GÖZALTI
Bu kapsamda düzenlene operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan aramalarda, delil niteliği taşıyan çok sayıda materyale el konuldu.