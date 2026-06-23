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Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:16

DHKP/C’ye 7 ilde şafak operasyonu: 24 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın DHKP/C’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
DHKP/C’ye 7 ilde şafak operasyonu: 24 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, haklarında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade bulunan, örgüt ideolojisi doğrultusunda basın açıklamalarına katıldığı belirlenen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve eylem yapabileceklerine ilişkin istihbari bilgi bulunan toplam 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

46 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Sabahın erken saatlerinde İstanbul'da 32, Ankara'da 4, Hatay'da 3, İzmir'de 3, Erzincan, Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli'nde birer olmak üzere toplam 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

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DHKP/C’ye 7 ilde şafak operasyonu: 24 gözaltı
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