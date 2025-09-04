Haberler Yaşam Haberleri DHY ATAMA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ || Sağlık Bakanlığı 124. DHY doktor ataması kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 4.9.2025 15:35



Sağlık Bakanlığı 124. DHY doktor ataması kura sonuçları 4 Eylül 2025’te yapılan kura ile gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekimiyle isim listesi ve yerleştirme detayları araştırılmaya başlandı. Başvurular 1-4 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar noter huzurunda yapılan kura ile belirleniyor.Peki, Sağlık Bakanlığı 124. DHY atama kurası sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları ve isim listesi nereden öğrenilir?





124. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞİYOR!

Sağlık Bakanlığı 124. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 4 Eylül 2025 Perşembe saat 10:30'da gerçekleştirilecek. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

124. DHY KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sağlık Bakanlığı, noter gözetiminde yapılan kura çekiminin ardından atama listelerini duyuracak. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonuçları ve noter onaylı belgeler, Genel Müdürlük'ün resmi web sitesi olan (https://yhgm.saglik.gov.tr) üzerinden erişime açılacak.

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER NELER?

1) Mal Bildirim Formu

2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)

3) Askerlik Durum Belgesi

4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48. maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edecekler.


