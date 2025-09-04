DHY ATAMA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ || Sağlık Bakanlığı 124. DHY doktor ataması kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

Sağlık Bakanlığı 124. DHY doktor ataması kura sonuçları, 4 Eylül 2025'te noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Başvurular 1-4 Ağustos arasında tamamlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 124. DHY doktor atama kurası sonuçları açıklandı mı,isim listesine nasıl ulaşılır?
Sağlık Bakanlığı 124. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 4 Eylül 2025 Perşembe saat 10:30'da gerçekleştirilecek. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.
Sağlık Bakanlığı, noter gözetiminde yapılan kura çekiminin ardından atama listelerini duyuracak. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonuçları ve noter onaylı belgeler, Genel Müdürlük'ün resmi web sitesi olan (https://yhgm.saglik.gov.tr) üzerinden erişime açılacak.
1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi
4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48. maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edecekler.