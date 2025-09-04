DHY ATAMA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ || Sağlık Bakanlığı 124. DHY doktor ataması kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

Sağlık Bakanlığı 124. DHY doktor ataması kura sonuçları, 4 Eylül 2025'te noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Başvurular 1-4 Ağustos arasında tamamlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 124. DHY doktor atama kurası sonuçları açıklandı mı,isim listesine nasıl ulaşılır?