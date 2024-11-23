Dicle Nehri’nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan bu yana haber alınamayan ve en son Cizre'de Dicle Nehri'ne atladığı şüphesiyle aranan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin için Dicle Nehri'nde su altı ve su üstünde, karadan ve havadan başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD Şırnak İl Müdürlüğü koordinesinde devam eden çalışmalarda Şırnak AFAD' tan 8 Arama Kurtarma Teknisyeni, 3 Hava dronu operatörü ve termal kameralı hava dronu. Cizre itfaiyesinden 4 dalgıç 1 su üstü bot. Van Emniyet Müdürlüğünden 4 kurbağa adam. Bitlis Emniyet Müdürlüğünden 2 kurbağa Adam. Diyarbakır AFAD 2 Su ustü ekip ve bir bot. Jandarma SAS komando ekibi 6 personel ile Dicle Nehrin'de arama faaliyetlerini gerçekleştirildi.

Ekipler Cizre- Silopi güzergahı boyunca Güzeller, Yakacık köyü, İnci, Kavaközü köyü, Bostanci, Şehitler köyü, Rihani köyü ve Ovakoy askeri sınır bölgesinde bulunan karakollarda görevli personellerin desteği ile sınır hattı kıyı şeridi boyunca Sazlık, Bataklık, kayalık ve Ağaçlık alanlarda Su altı, Su üstü ve havadan arama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Ekipler aramaya acılı aile nehir kenarında beklemeye devam ediyor

Arama Kurtarma ekipleri Dicle Nehrinde kaybolduğu iddia edilen 22 Yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'i bulmak için Havadan, karadan ve suda arama çalışmalarına devam ederken gözü yaşlı Yalgettekin ailesinin de Dicle nehri kenarındaki bekleyişleri de devam ediyor. Kardeşi Hüsamettin'in 17 Kasım'dan bu yana kayıp olduğunu ve en son Dicle Nehri Kenarı Silopi Çevreyolu köprüsü dibinde ateş yakarken görüldüğünü ifade eden Adem Yalgettekin, yetkili kişilerden bize yardımcı olmalarını ve kardeşimin bulunmasını rica ediyorum dedi.

Kendisinden haber alamadıkları kardeşinin hayatından endişe duyduklarını ifade eden Yalgettekin, "arama kurtarma ekipleri tüm çalışmaları yapıyor. Kimin elinden ne geliyorsa bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Yalgettekin, kardeşimi gören veya yerini bilen kim varsa lütfen ya bize haber versin yada en yakın güvenlik birimine haber versin. Çünkü perişan durumdayız. Kaç gündür bu soğuk havada nehir kenarında bekliyoruz. Allah rızası için kimin elinden ne geliyorsa bize yardım etsin."

Acılı baba Mehmet Şirin Yalgettekin ise, "Çocuğum kaç gündür kayıp ve kendisinden haber alamıyoruz. Yetkililerden, hayırsever vatandaşlardan ricamızdır kimin elinden ne geliyorsa lütfen bize yardımcı olsunlar. Perişan bir durumdayız."dedi.