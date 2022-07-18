Dicle Üniversitesi taban puanları 2022: Dicle Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Dicle Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması bu okulda öğrenim görmeyi hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması üzerine, milyonlarca üniversiteli adayı puanının yettiği okullar için araştırma yapıyor. İşte 2022 Dicle Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralaması…
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022
İşte Dicle Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci alımı için belirlediği taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…
Dicle Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversitenin geçen yılki öğrenci alımlarında belirlediği taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tablo güncellendiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.
Dicle Üniversitesi 4 yıllık bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 taban puanları ve başarı sıralaması şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Tıp
|SAY
|240+6
240+6
220+6
200+5
|246
246
226
205
|16.281
16.600
15.037
15.200
|440,59398
498,48475
478,40095
470,86791
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|120+3
110+3
110+3
100+3
|123
113
113
103
|29.921
28.800
25.967
24.300
|417,86228
481,19799
457,30149
449,74677
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|44.978
43.100
42.347
39.100
|398,28123
463,40698
430,93389
421,52894
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|64.785
60.800
76.453
87.100
|375,95259
442,84148
385,60116
355,09052
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
80+2
|103
103
103
82
|101.809
101.000
103.621
105.000
|341,69252
398,56473
357,02676
337,10141
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|104.954
109.000
136.135
151.000
|339,06793
390,40408
330,54221
303,82391
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|80+2
80+2
80+2
65+2
|82
82
82
67
|138.791
154.000
172.808
171.000
|314,55160
353,32332
308,16803
292,59198
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
29
|237.787
243.000
281.691
Dolmadı
|267,08101
304,43823
265,68735
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Matematik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|356.477
327.000
324.112
332.000
|233,79162
274,49777
254,45735
240,91491
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Bitki Koruma
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|380.277
382.000
413.858
408.000
|224,92261
259,74047
235,86235
224,84936
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|40+1
50+2
50+2
50+2
|41
52
52
52
|381.125
400.000
367.600
337.000
|224,20840
255,34284
244,76600
239,84773
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Bahçe Bitkileri
|SAY
|30+1
30+1
30+1
40+1
|8
31
29
22
|Dolmadı
466.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
241,97742
Dolmadı
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|25+1
25+1
25+1
25+1
|17
26
26
26
|Dolmadı
407.000
391.698
330.000
|Dolmadı
253,83130
239,95942
241,32985
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70+2
100+3
100+3
80+2
|48
44
90
82
|Dolmadı
—
Dolmadı
262.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
257,70023
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Fizik
|SAY
|20+1
20+1
20+1
15+1
|4
21
16
14
|Dolmadı
508.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
234,54693
Dolmadı
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|90+3
100+3
100+3
80+2
|62
80
103
82
|Dolmadı
—
288.174
168.000
|Dolmadı
—
263,83280
294,21808
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Kimya
|SAY
|20+1
15+1
15+1
15+1
|6
16
16
8
|Dolmadı
433.000
438.069
Dolmadı
|Dolmadı
248,29337
231,40768
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
30+1
50+2
60+2
|14
12
16
45
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|115+3
110+3
100+3
90+3
|88
113
103
93
|Dolmadı
219.000
198.929
89.900
|Dolmadı
315,53226
295,44553
352,12285
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|SAY
|30+1
30+1
—
—
|4
31
—
—
|Dolmadı
563.000
—
—
|Dolmadı
226,59590
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Tarla Bitkileri
|SAY
|40+1
40+1
40+1
50+2
|20
41
41
34
|Dolmadı
454.000
460.035
Dolmadı
|Dolmadı
244,14053
226,35160
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Zootekni
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|—
31
11
6
|Dolmadı
575.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
225,05171
Dolmadı
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Hukuk
|EA
|280+7
280+7
280+7
250+7
|287
287
287
257
|54.631
26.700
38.676
40.000
|345,35662
408,37158
387,33631
374,26425
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|84.902
70.900
99.310
95.500
|327,58492
378,57445
348,43419
336,06404
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Psikoloji
|EA
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|116.818
98.600
—
—
|312,96217
364,86046
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|522.426
464.000
443.426
364.000
|231,23963
266,74149
261,02016
262,15315
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|60+2
55+2
55+2
70+2
|18
57
52
50
|Dolmadı
982.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
204,66348
Dolmadı
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|40+1
40+1
40+1
70+2
|17
41
41
35
|Dolmadı
710.000
729.593
Dolmadı
|Dolmadı
235,23114
228,99091
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|67
72
72
62
|Dolmadı
480.000
385.455
471.000
|Dolmadı
264,27710
269,71112
247,12942
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|İktisat
|EA
|60+2
60+2
60+2
80+2
|15
62
62
49
|Dolmadı
813.000
800.702
Dolmadı
|Dolmadı
225,14354
217,46151
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|İşletme
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|24
72
72
70
|Dolmadı
748.000
775.302
Dolmadı
|Dolmadı
231,28382
223,24494
Dolmadı
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|60+2
60+2
80+2
80+2
|51
62
82
82
|Dolmadı
543.000
563.643
605.000
|Dolmadı
255,21821
245,92766
232,57583
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|40+1
40+1
50+2
40+1
|8
41
52
41
|Dolmadı
843.000
721.515
713.000
|Dolmadı
222,61314
229,83296
216,52997
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|70+2
80+2
70+2
80+2
|54
82
72
82
|Dolmadı
673.000
545.011
583.000
|Dolmadı
239,23207
248,06528
234,79156
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|14.643
15.600
16.288
13.100
|365,08886
393,78991
397,85082
391,59772
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|14.713
15.500
16.219
11.400
|364,97284
393,87626
397,95759
394,89184
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|54.548
48.200
54.694
61.300
|326,31498
359,89199
363,99795
348,53711
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|54.552
49.400
62.923
88.300
|326,31289
359,10696
359,40640
336,29009
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|54.723
49.700
55.176
53.100
|326,21386
358,95000
363,73146
353,07618
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|80.355
65.900
84.092
106.000
|313,03451
349,13740
349,38528
329,69286
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|310+8
350+9
400+10
300+8
|318
359
410
308
|189.902
128.000
127.218
95.600
|278,81692
323,51525
333,63349
333,48221
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|270.333
204.000
204.916
198.000
|262,67059
302,60743
313,12078
304,50898
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|30+0
—
—
—
|30
—
—
—
|431.892
—
—
—
|238,71763
—-
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|443.527
439.000
372.289
397.000
|237,26224
259,43171
282,22042
271,20654
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|457.108
401.000
350.314
379.000
|235,53983
265,25457
285,74683
273,61588
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|462.817
460.000
403.735
477.000
|234,81119
256,20755
277,43242
261,31802
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|517.298
—
—
—
|227,03596
—-
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|160+4
150+4
100+3
—
|164
154
103
—
|524.854
213.000
171.895
—
|225,63590
300,43791
321,01395
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|560.487
—
—
—
|207,02489
—-
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|30
62
62
72
|Dolmadı
692.000
551.695
657.000
|Dolmadı
225,15948
257,01545
242,48877
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|Tarih
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|44
62
62
62
|Dolmadı
659.000
493.204
573.000
|Dolmadı
229,12284
264,69209
250,84447
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|18.693
16.700
17.806
17.200
|378,00782
396,08163
388,17505
374,67940
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|54.041
50.300
49.360
46.200
|268,44181
286,02319
286,95020
271,16544
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)
|Arap Dili ve Edebiyatı
|DİL
|70+2
70+2
80+2
70+2
|72
72
82
72
|63.164
57.000
70.358
59.400
|243,60674
266,45250
233,41414
236,67984
Dicle Üniversitesi 2 yıllık bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 taban puanları ve başarı sıralaması şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|313,76268
338,85528
|289.556
277.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|296,76251
316,08631
|378.411
379.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|291,09819
308,03931
|414.234
425.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|286,15927
316,70903
|448.357
376.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|280,53683
299,75597
|490.582
477.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|278,68432
301,86232
|505.378
463.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|277,52307
302,95026
|514.726
456.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|274,10014
292,23097
|543.809
529.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|266,64007
290,78514
|612.497
540.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65+2
55+2
|67
57
|260,90818
273,20592
|670.561
686.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|258,81649
280,02055
|692.689
626.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır)
|Adalet
|TYT
|120+3
120+3
|1203
123
|256,92691
276,15372
|713.520
660.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|247,33822
263,74302
|825.474
778.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|246,78007
262,46152
|832.100
791.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|246,30123
250,70978
|837.775
919.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ergani Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|241,83533
245,69479
|890.270
977.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|237,92822
252,46971
|935.592
899.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|236,16301
239,71820
|956.433
1.048.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Silvan Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|226,40133
243,72226
|1.077.478
1.000.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ergani Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|220,62323
212,48183
|1.155.084
1.402.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|219,39799
203,48395
|1.171.373
1.529.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|218,51691
219,40529
|1.183.224
1.308.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|218,06225
218,34911
|1.189.218
1.322.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Makine
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|213,39485
224,77760
|1.252.801
1.236.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|211,52582
220,77841
|1.278.961
1.290.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|208,65162
218,83604
|1.321.123
1.316.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Bismil Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|207,73090
211,39426
|1.335.022
1.417.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|207,10870
213,10834
|1.344.279
1.393.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|203,17022
207,49029
|1.404.532
1.472.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|202,20156
216,08257
|1.419.364
1.353.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Çermik Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|201,50329
207,46641
|1.430.106
1.472.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Silvan Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|198,34377
206,96419
|1.478.554
1.479.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|195,65399
207,42099
|1.517.099
1.473.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|194,83899
203,22271
|1.527.854
1.533.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Elektrikli Cihaz Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|191,67117
209,25375
|1.565.693
1.447.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ergani Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|187,89583
198,58277
|1.597.024
1.599.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Silvan Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|186,23754
206,52741
|1.605.559
1.485.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Turizm Animasyonu
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|177,10310
200,15440
|1.620.966
1.577.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|171,80363
197,90002
|1.625.749
1.608.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Çermik Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|35+1
35+1
|22
36
|Dolmadı
193,95184
|1.621.035
1.659.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
|TYT
|45+2
45+2
|25
40
|Dolmadı
—
|1.623.905
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Çermik Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|30+1
30+1
|13
19
|Dolmadı
—
|1.618.182
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ergani Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|35+1
35+1
|17
35
|Dolmadı
—
|1.597.664
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Makine Resim ve Konstrüksiyonu
|TYT
|30+1
30+1
|18
31
|Dolmadı
192,45605
|1.612.915
1.676.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Bismil Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|30+1
30+1
|18
13
|Dolmadı
—
|1.611.690
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|60+2
60+2
|55
62
|Dolmadı
192,39762
|1.626.926
1.676.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Süt ve Besi Hayvancılığı
|TYT
|40+1
40+1
|28
41
|Dolmadı
194,76070
|1.608.937
1.649.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|10
42
|Dolmadı
—
|1.622.225
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Tohumculuk Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|20
52
|Dolmadı
186,90446
|1.605.673
1.720.000
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