Haberler Yaşam Haberleri Dicle Üniversitesi taban puanları 2022: Dicle Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 10:08

Dicle Üniversitesi taban puanları 2022: Dicle Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Dicle Üniversitesi taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce üniversite adayının gündemine oturdu. Bu üniversitede öğrenim görmeyi hedefleyen öğrenciler, Diyarbakır Dicle Üniversitesi taban puanları için kurumun internet sitesini, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanlarını ve puan aralığını inceliyor. İşte 2022 Dicle Üniversitesi lisans ve ön lisans taban puanları, bölüm kontenjanları ve başarı sıralaması!

Dicle Üniversitesi taban puanları 2022: Dicle Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Dicle Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması bu okulda öğrenim görmeyi hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması üzerine, milyonlarca üniversiteli adayı puanının yettiği okullar için araştırma yapıyor. İşte 2022 Dicle Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralaması…

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İşte Dicle Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci alımı için belirlediği taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…

Dicle Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversitenin geçen yılki öğrenci alımlarında belirlediği taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tablo güncellendiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.

Dicle Üniversitesi 4 yıllık bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 taban puanları ve başarı sıralaması şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Tıp SAY 240+6
240+6
220+6
200+5		 246
246
226
205		 16.281
16.600
15.037
15.200		 440,59398
498,48475
478,40095
470,86791
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Diş Hekimliği SAY 120+3
110+3
110+3
100+3		 123
113
113
103		 29.921
28.800
25.967
24.300		 417,86228
481,19799
457,30149
449,74677
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Eczacılık SAY 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 44.978
43.100
42.347
39.100		 398,28123
463,40698
430,93389
421,52894
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 64.785
60.800
76.453
87.100		 375,95259
442,84148
385,60116
355,09052
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul) SAY 100+3
100+3
100+3
80+2		 103
103
103
82		 101.809
101.000
103.621
105.000		 341,69252
398,56473
357,02676
337,10141

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Matematik Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 104.954
109.000
136.135
151.000		 339,06793
390,40408
330,54221
303,82391
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Veterinerlik SAY 80+2
80+2
80+2
65+2		 82
82
82
67		 138.791
154.000
172.808
171.000		 314,55160
353,32332
308,16803
292,59198
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
29		 237.787
243.000
281.691
Dolmadı		 267,08101
304,43823
265,68735
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Matematik SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 356.477
327.000
324.112
332.000		 233,79162
274,49777
254,45735
240,91491
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Bitki Koruma SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 380.277
382.000
413.858
408.000		 224,92261
259,74047
235,86235
224,84936
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40+1
50+2
50+2
50+2		 41
52
52
52		 381.125
400.000
367.600
337.000		 224,20840
255,34284
244,76600
239,84773
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Bahçe Bitkileri SAY 30+1
30+1
30+1
40+1		 8
31
29
22		 Dolmadı
466.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
241,97742
Dolmadı
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Biyoloji SAY 25+1
25+1
25+1
25+1		 17
26
26
26		 Dolmadı
407.000
391.698
330.000		 Dolmadı
253,83130
239,95942
241,32985
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70+2
100+3
100+3
80+2		 48
44
90
82		 Dolmadı

Dolmadı
262.000		 Dolmadı

Dolmadı
257,70023
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Fizik SAY 20+1
20+1
20+1
15+1		 4
21
16
14		 Dolmadı
508.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
234,54693
Dolmadı
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 90+3
100+3
100+3
80+2		 62
80
103
82		 Dolmadı

288.174
168.000		 Dolmadı

263,83280
294,21808
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Kimya SAY 20+1
15+1
15+1
15+1		 6
16
16
8		 Dolmadı
433.000
438.069
Dolmadı		 Dolmadı
248,29337
231,40768
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
30+1
50+2
60+2		 14
12
16
45		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Mimarlık SAY 115+3
110+3
100+3
90+3		 88
113
103
93		 Dolmadı
219.000
198.929
89.900		 Dolmadı
315,53226
295,44553
352,12285
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 30+1
30+1

 4
31

 Dolmadı
563.000

 Dolmadı
226,59590
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Tarla Bitkileri SAY 40+1
40+1
40+1
50+2		 20
41
41
34		 Dolmadı
454.000
460.035
Dolmadı		 Dolmadı
244,14053
226,35160
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Zootekni SAY 30+1
30+1
30+1
30+1
31
11
6		 Dolmadı
575.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
225,05171
Dolmadı
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Hukuk EA 280+7
280+7
280+7
250+7		 287
287
287
257		 54.631
26.700
38.676
40.000		 345,35662
408,37158
387,33631
374,26425
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 84.902
70.900
99.310
95.500		 327,58492
378,57445
348,43419
336,06404
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Psikoloji EA 70+2
60+2

 72
62

 116.818
98.600

 312,96217
364,86046
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 522.426
464.000
443.426
364.000		 231,23963
266,74149
261,02016
262,15315
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Arkeoloji EA 60+2
55+2
55+2
70+2		 18
57
52
50		 Dolmadı
982.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
204,66348
Dolmadı
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Felsefe EA 40+1
40+1
40+1
70+2		 17
41
41
35		 Dolmadı
710.000
729.593
Dolmadı		 Dolmadı
235,23114
228,99091
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 67
72
72
62		 Dolmadı
480.000
385.455
471.000		 Dolmadı
264,27710
269,71112
247,12942
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) İktisat EA 60+2
60+2
60+2
80+2		 15
62
62
49		 Dolmadı
813.000
800.702
Dolmadı		 Dolmadı
225,14354
217,46151
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) İşletme EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 24
72
72
70		 Dolmadı
748.000
775.302
Dolmadı		 Dolmadı
231,28382
223,24494
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60+2
60+2
80+2
80+2		 51
62
82
82		 Dolmadı
543.000
563.643
605.000		 Dolmadı
255,21821
245,92766
232,57583
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 40+1
40+1
50+2
40+1		 8
41
52
41		 Dolmadı
843.000
721.515
713.000		 Dolmadı
222,61314
229,83296
216,52997
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Sosyoloji EA 70+2
80+2
70+2
80+2		 54
82
72
82		 Dolmadı
673.000
545.011
583.000		 Dolmadı
239,23207
248,06528
234,79156
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 14.643
15.600
16.288
13.100		 365,08886
393,78991
397,85082
391,59772
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 14.713
15.500
16.219
11.400		 364,97284
393,87626
397,95759
394,89184
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 54.548
48.200
54.694
61.300		 326,31498
359,89199
363,99795
348,53711
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 54.552
49.400
62.923
88.300		 326,31289
359,10696
359,40640
336,29009
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 54.723
49.700
55.176
53.100		 326,21386
358,95000
363,73146
353,07618
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 Tarih Öğretmenliği SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 80.355
65.900
84.092
106.000		 313,03451
349,13740
349,38528
329,69286
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 İlahiyat SÖZ 310+8
350+9
400+10
300+8		 318
359
410
308		 189.902
128.000
127.218
95.600		 278,81692
323,51525
333,63349
333,48221
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 270.333
204.000
204.916
198.000		 262,67059
302,60743
313,12078
304,50898
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 30+0


 30


 431.892


 238,71763
—-
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 443.527
439.000
372.289
397.000		 237,26224
259,43171
282,22042
271,20654
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 Tarih SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 457.108
401.000
350.314
379.000		 235,53983
265,25457
285,74683
273,61588
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 462.817
460.000
403.735
477.000		 234,81119
256,20755
277,43242
261,31802
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 50+2


 52


 517.298


 227,03596
—-
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 İlahiyat
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 160+4
150+4
100+3
 164
154
103
 524.854
213.000
171.895
 225,63590
300,43791
321,01395
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ)		 SÖZ 20+0


 20


 560.487


 207,02489
—-
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 30
62
62
72		 Dolmadı
692.000
551.695
657.000		 Dolmadı
225,15948
257,01545
242,48877
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 Tarih
(İÖ)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 44
62
62
62		 Dolmadı
659.000
493.204
573.000		 Dolmadı
229,12284
264,69209
250,84447
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 18.693
16.700
17.806
17.200		 378,00782
396,08163
388,17505
374,67940
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 Almanca Öğretmenliği DİL 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 54.041
50.300
49.360
46.200		 268,44181
286,02319
286,95020
271,16544
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Diyarbakır) (Devlet)		 Arap Dili ve Edebiyatı DİL 70+2
70+2
80+2
70+2		 72
72
82
72		 63.164
57.000
70.358
59.400		 243,60674
266,45250
233,41414
236,67984

Dicle Üniversitesi 2 yıllık bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 taban puanları ve başarı sıralaması şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Anestezi TYT 65+2
60+2		 67
62		 313,76268
338,85528		 289.556
277.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 296,76251
316,08631		 378.411
379.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 291,09819
308,03931		 414.234
425.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65+2
60+2		 67
62		 286,15927
316,70903		 448.357
376.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Ortopedik Protez ve Ortez TYT 60+2
60+2		 62
62		 280,53683
299,75597		 490.582
477.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Fizyoterapi TYT 65+2
60+2		 67
62		 278,68432
301,86232		 505.378
463.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Diyaliz TYT 65+2
60+2		 67
62		 277,52307
302,95026		 514.726
456.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 274,10014
292,23097		 543.809
529.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Diş Protez Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 266,64007
290,78514		 612.497
540.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2
55+2		 67
57		 260,90818
273,20592		 670.561
686.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
50+2		 62
52		 258,81649
280,02055		 692.689
626.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır)		 Adalet TYT 120+3
120+3		 1203
123		 256,92691
276,15372		 713.520
660.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 247,33822
263,74302		 825.474
778.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Aşçılık TYT 50+2
50+2		 52
52		 246,78007
262,46152		 832.100
791.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Elektrik TYT 60+2
60+2		 62
62		 246,30123
250,70978		 837.775
919.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ergani Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1
40+1		 41
41		 241,83533
245,69479		 890.270
977.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 İç Mekan Tasarımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 237,92822
252,46971		 935.592
899.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 236,16301
239,71820		 956.433
1.048.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Silvan Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 226,40133
243,72226		 1.077.478
1.000.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ergani Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 220,62323
212,48183		 1.155.084
1.402.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 50+2
50+2		 52
52		 219,39799
203,48395		 1.171.373
1.529.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 90+3
90+3		 93
93		 218,51691
219,40529		 1.183.224
1.308.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40+1
40+1		 41
41		 218,06225
218,34911		 1.189.218
1.322.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Makine TYT 60+2
60+2		 62
62		 213,39485
224,77760		 1.252.801
1.236.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 211,52582
220,77841		 1.278.961
1.290.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi TYT 45+2
45+2		 47
47		 208,65162
218,83604		 1.321.123
1.316.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Bismil Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 207,73090
211,39426		 1.335.022
1.417.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 207,10870
213,10834		 1.344.279
1.393.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 203,17022
207,49029		 1.404.532
1.472.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 202,20156
216,08257		 1.419.364
1.353.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Çermik Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 52
52		 201,50329
207,46641		 1.430.106
1.472.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Silvan Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 198,34377
206,96419		 1.478.554
1.479.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Organik Tarım TYT 50+2
50+2		 52
52		 195,65399
207,42099		 1.517.099
1.473.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 50+2
50+2		 52
52		 194,83899
203,22271		 1.527.854
1.533.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 191,67117
209,25375		 1.565.693
1.447.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ergani Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40+1
40+1		 41
41		 187,89583
198,58277		 1.597.024
1.599.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Silvan Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Elektrik TYT 40+1
40+1		 41
41		 186,23754
206,52741		 1.605.559
1.485.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Turizm Animasyonu TYT 40+1
40+1		 41
41		 177,10310
200,15440		 1.620.966
1.577.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Mobilya ve Dekorasyon TYT 30+1
30+1		 31
31		 171,80363
197,90002		 1.625.749
1.608.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Çermik Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 35+1
35+1		 22
36		 Dolmadı
193,95184		 1.621.035
1.659.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Doğal Yapı Taşları Teknolojisi TYT 45+2
45+2		 25
40		 Dolmadı
 1.623.905
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Çermik Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 30+1
30+1		 13
19		 Dolmadı
 1.618.182
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ergani Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 35+1
35+1		 17
35		 Dolmadı
 1.597.664
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 30+1
30+1		 18
31		 Dolmadı
192,45605		 1.612.915
1.676.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Bismil Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Organik Tarım TYT 30+1
30+1		 18
13		 Dolmadı
 1.611.690
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 60+2
60+2		 55
62		 Dolmadı
192,39762		 1.626.926
1.676.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 40+1
40+1		 28
41		 Dolmadı
194,76070		 1.608.937
1.649.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 10
42		 Dolmadı
 1.622.225
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Tohumculuk Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 20
52		 Dolmadı
186,90446		 1.605.673
1.720.000

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Dicle Üniversitesi taban puanları 2022: Dicle Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması
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