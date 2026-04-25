Dicle’de raket sesleri

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde düzenlenen Dünya Masa Tenisi Günü etkinliği kapsamında, tarihi köprü üzerine kurulan masa tenisi masalarıyla yüzlerce sporsever bir araya geldi. Tarihi dokunun ortasında kurulan masalarda yapılan karşılaşmalarda amatör ve profesyonel sporcular hem yarıştı hem sohbet etti. Etkinliğin mimarı olan Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, sporun toplumun her kesimini bir araya getiren önemli bir araç olduğunu vurguladı. Etkinlik hem sporun yaygınlaştırılması hem de kentin tarihi ve kültürel değerlerinin ön plana çıkarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Tarihle sporun iç içe geçtiği etkinlik, uzun süre hafızalardan silinmeyecek görüntülere sahne oldu.

