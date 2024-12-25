Didim Fethiye Arası Kaç Km? Fethiye Didim Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Fethiye ise Akdeniz'in en etkileyici destinasyonlarından biridir. Tarihi Likya Yolu'nun başlangıç noktası olan bu şehir, doğal güzellikleriyle bir cazibe merkezidir. Ölüdeniz'inturkuaz suları, Fethiye'nin en bilinen simgelerinden biridir. Ayrıca, Babadağ'dan yamaç paraşütü yaparak Akdeniz'in kuş bakışı manzarasını keşfetmek mümkündür. Didim Fethiye arası kaç km ve kaç saat sürer soruları bu doğal güzellikleri keşfetmek için bir rota belirlenmesini sağlar.

Didim Fethiye Arası Kaç Km?

Didim ile Fethiye arasındaki mesafe kara yolu üzerinden yaklaşık 215 kilometredir. Yol boyunca uzanan zeytinlikler, ormanlık alanlar ve kıyı manzaraları, bu rotayı görsel açıdan zenginleştirir. Güzergah boyunca birçok doğal güzellik ve köy yerleşimi görmek mümkündür.

Fethiye Didim Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Didim ile Fethiye arasındaki yolculuk, özel araçla genellikle 3,5 saat sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, hava koşulları ve yol durumu gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir. Toplu taşıma araçlarını tercih edenler için ise süre genellikle 4-4,5 saat arasında değişmektedir.