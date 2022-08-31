Didim Kamp Alanları – En İyi, Denize Sıfır Didim Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Birbirinden güzel koyları, yemyeşil dağları ve turistik mekanlarıyla tatil deyince ilk akıllara gelen belde isimlerinden birisi de Didim'dir. Yer yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Didim'de kamp yerleri nerelerdir? Didim kamp alanları nerelerdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derlediğimiz içerikte bulabilirsiniz.

Didim Kamp Alanları

Doğa ve denizin güzelliğinin bir arada olduğu Didim, ülkemizin popüler tatil beldeleri arasında yer almaktadır. Sakin ve sığ denizleri, muhteşem ormanları sayesinde binlerce ziyaretçiyi çeken Didim'de çadır ve karavan kampı yapmak da hayli keyifli bir aktivite. Didim'de çadır kurulacak yerleri ve kamp alanlarını şöyle sıralayabiliriz;

Akbük Koyu Kamp Alanı

Didim merkezde 25 kilometre uzaklıkta yer alan Akbük ilçenin en güzel koylarından birisidir. Altın sarısı kumları, berrak sakin denizi ve alabildiğine ormanlık alanlarıyla bu bölgede kamp yapmak eşsiz bir deneyim. Hem denize sıfır hem de doğayla baş başa kamp tatili yapmak isteyenler, Akbük Koyu Kamp Alanı'nda herhangi bir ücret ödemeden çadır kampı yapabilirler. Toplu taşıma ile kolaylıkla ulaşılabilen kamp alanı yakındaki halk plajında WC, duş, soyunma kabini, yiyecek içecek hizmetleri gibi pek çok olanak mevcuttur.

Sarıkum Plajı Kamp Alanı

Denize nazır ve şehir yoğunluğundan uzakta kamp yapmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği kamp alanlarından biri de Sarıkum Plajı bölgesinde bulunan alandır. Didim merkeze 1-2 kilometre uzaklıkta bulunan kamp alanı oldukça sakin ve dingin bir kamp tatili için oldukça elverişli özelliklere sahip. Ücretsiz olan bu kamp alanına gelmeden evvel su, yiyecek içecek gibi gereksinimleri tedarik etmek gereklidir.

Akvaryum Plajı Kamp Alanı

Hem Didim merkeze yakın ama kalabalıktan uzakta bir bölgede yer alan Akvaryum Plajında ücretsiz olarak denize girebilir ve çadır kampı kurabilirsiniz. Özel aracı olmayanlar bölgeye Didim merkezden hareket eden Fevzipaşa dolmuşlarına binebilirler. Kamp alanında WC, duş gibi hizmetler bulunmamaktadır.