Didim Nerede? Didim Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Türkiye'de tatil ve deniz kelimeleri yan yana gelince akıllara ilk gelen isimlerden birisi Didim'dir. Birbirinden güzel koyları, plajları ve turistik mekanları ile görülesi güzellikte bu ilçe sıklıkla ziyaret edilen bölgeler arasında yer almaktadır. Bizde bu yazımızda siz kıymetli okuyucularımız için 'Didim hangi ilde? Didim'e nasıl gidilir? Didim nerede?' sorularının yanıtlarını derleyip bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

Didim Nerede, Hangi İlimizdedir ?

Didim, Ege Bölgesi'nde bulunan Aydın ilimizin turistik bir ilçesidir. Deniz seviyesinin sadece 50 metre yüksekliğinde bulunan Didim yaklaşık olarak 60.000 nüfusa sahiptir. Ayrıca Didim, 90 kilometre uzunluğunda bir sahil şeridine ve sahil şeridinde bulunan irili ufaklı 60'a yakın koya sahiptir. Etrafında pek çok tat beldesi bulunan Didim'in kuzeyinde Çeşme güneyinde ise Bodrum ilçesi yer almaktadır.

Didim'e Nasıl Gidilir?

1991 yılında ilçe statüsüne geçen Didim, plajları ve deniziyle gerçekten eşsiz güzellikte bir beldedir. Her yıl özellikle yaz sezonunda yerli ve yabancı yüzbinlerce turisti ağırlayan bu ilçede, pek çok gezilecek tarihi ve turistik mekanlar da mevcut. Apollon Tapınağı, Milet Müzesi ve Didim Marina bu mekanların başında gelmektedir.

Didim'in bilhassa yaz sezonunda artan ziyaretçi sayısı sebebiyle ulaşım alternatifleri oldukça fazladır. Hem karayolu hem de havayolu ile Didim'e gitmek mümkündür. Karayolu tercih edenler eğer Aydın il merkezinden geliyor ise Aydın-Didim seferi yapan otobüs ve minibüsleri kullanarak kolaylıkla Didim'e gidebilirler. Çevre illerden karayolu ile Didim'e gitmek isteyenler Aydın-Söke otoyoluna ulaştıktan sonra tabelaları takip ederek Didim'e ulaşabilirler.

Didim'de havaalanı bulunmamaktadır lakin ilçe Bodrum Milas Havaalanına 90 kilometre, İzmir Adnan Menderes Havaalanına ise 150 kilometre uzaklıktadır. Havayolu tercih edenler bahsi geçen iki havalimanına indikten sonra Didim'e sefer yapan otobüs ve minibüslerle bölgeye ulaşabilirler.