Didim’de umuda yolculuk ölümle bitti! Göçmen botundan denize düşen anne ve çocuğu hayatını kaybetti

KURTARILAN GÖÇMENLER HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Anne ve çocuğunun cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Denizden sağ kurtarılan 5 göçmenin ise tedavisi Didim Devlet Hastanesi acil servisinde sürerken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.