Didim’de umuda yolculuk ölümle bitti! Göçmen botundan denize düşen anne ve çocuğu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Hisar Mahallesi Nazilli Umut Sitesi Plaji'ndan yasa dışı yollardan botla denize açılan ve içerisinde göçmenleri taşıyan bot, rüzgarlı havada dalgalara dayanamayıp sallanmaya başladı. Botta bulunduğu öne sürülen 40 göçmenden 7'si denize düştü.
AFGAN UYRUKLU KADIN VE ÇOCUĞU KURTARILAMADI
Lastik botu fark eden balıkçılar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu denize düşen 5 göçmen kurtarılırken, bebeğiyle birlikte denize düşen Afgan uyruklu anne ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.