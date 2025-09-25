Haberler Yaşam Haberleri Didim’de umuda yolculuk ölümle bitti! Göçmen botundan denize düşen anne ve çocuğu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 25.9.2025 19:25

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bottan düşen anne ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybederken, 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA Yaşam
Didim’de umuda yolculuk ölümle bitti! Göçmen botundan denize düşen anne ve çocuğu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Hisar Mahallesi Nazilli Umut Sitesi Plaji'ndan yasa dışı yollardan botla denize açılan ve içerisinde göçmenleri taşıyan bot, rüzgarlı havada dalgalara dayanamayıp sallanmaya başladı. Botta bulunduğu öne sürülen 40 göçmenden 7'si denize düştü.

AFGAN UYRUKLU KADIN VE ÇOCUĞU KURTARILAMADI

Lastik botu fark eden balıkçılar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu denize düşen 5 göçmen kurtarılırken, bebeğiyle birlikte denize düşen Afgan uyruklu anne ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

KURTARILAN GÖÇMENLER HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Anne ve çocuğunun cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Denizden sağ kurtarılan 5 göçmenin ise tedavisi Didim Devlet Hastanesi acil servisinde sürerken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

