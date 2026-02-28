Dijital Cephe: Klavyelerin gölgesınde yeni nesil savaş

DİJİTAL SAVAŞIN CEPHELERİ: HANGİ PLATFORM, HANGİ SİLAH?

Bu hibrit savaşta her mecra, mimarisine uygun farklı bir manipülasyon tekniğine ev sahipliği yapmaktadır:

* X (Twitter): Savaşın "komuta merkezi"dir. Anlık bilgi akışı ve bot ordularıyla sahte bir kamuoyu algısı oluşturmak için en ideal sahadır. Elon Musk eminim komuta merkezini İran aleyhine yönetecektir.

* Telegram: Denetimsiz bir "gri bölge"dir. Şiddet içerikli "terör tiyatrosu" prodüksiyonları ve sızdırılmış sahte belgeler doğrudan bu kanallardan pompalanır. Bu alan aynı zamanda cephedekiler için de bir haberleşme görevi yürütmektedir.

* TikTok: Görsel manipülasyonun üssüdür. Deepfake videolar ve duygusal tetikleyicilerle özellikle genç kitlelerin algısı hedeflenir. Çin menşeli bu kanal eminim ABD tarafından bu çatışma sürecinde ciddi bir şekilde incelenecektir.

* Meta (Instagram/Facebook): Algoritmik kuşatmanın kalbidir. Bireylerin dijital ayak izleri takip edilerek, "Yankı Odaları" içinde kişiye özel manipülatif içerikler sunulur. Zuckerberg ABD ve İsrail için onların faydasını dijital cephede yer alacaktır.

Sonuç itibarıyla sahada İran dijital bağlamda etki ve güçlü değildir. Videolar, füze saldırılarını gösteren klipler ve istatistikler yayınlayarak bu büyük dijital ittifaka karşı koymaya çalışmaktadır.