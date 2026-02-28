Dijital Cephe: Klavyelerin gölgesınde yeni nesil savaş

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, siber casuslukta devleşen İsrail'in ve veri akışını elinde tutan ABD'nin, sosyal medyayı bir iletişim aracından çıkarıp hedef ülkelerin sinir uçlarına dokunan soğuk bir silaha dönüştürdüğünü SABAH için tek tek açıkladı.
"FÜZE RAMPASINDAN DAHA STRATEJİK BİR GÜÇ"
Sosyal medyanın çok kolay bir şekilde dezenformasyon merkezi haline geldiğini belirten Prof. Dr. Levent Eraslan, "Yıllar önce kaleme aldığım "Sosyal Medya ve Algı Yönetimi" kitabımda işaret ettiğim o karanlık gelecek, bugün İsrail ve ABD'nin teknolojik hegemonyasıyla birleşerek tam anlamıyla bir "hibrit kuşatma" olarak karşımıza çıkıyor. Unutmayın; sosyal medyadaki bir "paylaş" butonu, bugün bir füze rampasından daha stratejik bir güç barındırıyor" dedi.
"KİŞİYE ÖZEL MANİPÜLASYON HÜCRELERİ"
"Bu devasa dijital ittifakın karşısında hakikat, adeta bir 'terör tiyatrosu'nun içine hapsedilmiş durumda" diyen Eraslan, "Musk'ın X'i komuta merkezine, Zuckerberg'in Meta'sı ise kişiye özel manipülasyon hücrelerine dönüşürken; siber casuslukta devleşen İsrail ve veri akışını elinde tutan ABD, sosyal medyayı bir iletişim aracından çıkarıp hedef ülkelerin sinir uçlarına dokunan soğuk bir silaha dönüştürdü. İran'ın kısıtlı dijital savunması bu devasa makineye karşı koymaya çalışsa da, asıl tehlike ekran başındaki saniyeler içinde yayılan, kaynağı belirsiz "hayalet istihbarat" ve duygusal felç yaratan bilgi bombardımanıdır" ifadelerini kullandı.
"İRADEMİZ TEST EDİLECEK"
Pazartesi sabahını işaret eden Prof. Dr. Levent Eraslan, sadece rakamların değil irademizin de test edileceğini söyleyerek, "Yankı odalarına hapsedilen zihinler, bot ordularının sahte zafer çığlıkları ve yapay zekanın (Deepfake) ürettiği dijital sanrılarla birer "dezenformasyon taşıyıcısı" haline getirilmek isteniyor. Bu asimetrik savaşta en etkili uçaksavar, akıl ve süzgeçten geçirilmiş bilgidir. Her sarsıcı haberi gerçek sanmak, bu kurgulanmış dramanın gönüllü figüranı olmaktır; oysa bizim ihtiyacımız olan tek şey, manipülasyonun sisini dağıtacak olan "Dijital Bilinçlilik" zırhıdır" diye konuştu.
"SOĞUKKANLI KALMAK ARTIK BİR VATANDAŞLIK ÖDEVİDİR"
Teyit edilmemiş her bilginin mühimmat olduğunu ifade eden Eraslan, şöyle devam etti: "Sonuç olarak; teyit edilmemiş her bilgi, doğrulanmamış her görüntü bu yeni nesil savaşın birer mühimmatıdır. Resmi kaynaklara odaklanmak, görsel manipülasyonları sorgulamak ve algoritmik kuşatmaya karşı soğukkanlı kalmak artık bir vatandaşlık ödevidir. Savaşın ilk kurbanı olan hakikati savunmak, klavye başındaki sessiz ama bilinçli duruşunuzla başlar. Unutmayın ki; küresel gürültünün ortasında koruyabildiğiniz o berrak zihin, bugün kasanızdaki altından da, elinizdeki paradan da çok daha kıymetli bir servettir."
"VERİ MERKEZ ÜSSÜ ABD"
Bu dijital kuşatmanın teknolojik altyapısının tesadüf olmadığını açıklayan Eraslan, "Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki dev sosyal medya platformlarının neredeyse tamamına ev sahipliği yaparak veri akışının merkez üssü konumundayken, İsrail siber casusluk ve dijital istihbarat alanında dünyanın en ileri teknolojilerine sahip ülkesi olarak bu denklemde yer almaktadır. Bu iki gücün birleşimi, sosyal medyayı sadece bir iletişim kanalı olmaktan çıkarıp, hedef ülkelerin sinir uçlarına dokunan hibrit bir silaha dönüştürmektedir" dedi. Peki bu dijital ittifak'ın cepheleri nelerdir? Prof. Dr. Eraslan tek tek açıkladı. İşte detaylar...
DİJİTAL SAVAŞIN CEPHELERİ: HANGİ PLATFORM, HANGİ SİLAH?
Bu hibrit savaşta her mecra, mimarisine uygun farklı bir manipülasyon tekniğine ev sahipliği yapmaktadır:
* X (Twitter): Savaşın "komuta merkezi"dir. Anlık bilgi akışı ve bot ordularıyla sahte bir kamuoyu algısı oluşturmak için en ideal sahadır. Elon Musk eminim komuta merkezini İran aleyhine yönetecektir.
* Telegram: Denetimsiz bir "gri bölge"dir. Şiddet içerikli "terör tiyatrosu" prodüksiyonları ve sızdırılmış sahte belgeler doğrudan bu kanallardan pompalanır. Bu alan aynı zamanda cephedekiler için de bir haberleşme görevi yürütmektedir.
* TikTok: Görsel manipülasyonun üssüdür. Deepfake videolar ve duygusal tetikleyicilerle özellikle genç kitlelerin algısı hedeflenir. Çin menşeli bu kanal eminim ABD tarafından bu çatışma sürecinde ciddi bir şekilde incelenecektir.
* Meta (Instagram/Facebook): Algoritmik kuşatmanın kalbidir. Bireylerin dijital ayak izleri takip edilerek, "Yankı Odaları" içinde kişiye özel manipülatif içerikler sunulur. Zuckerberg ABD ve İsrail için onların faydasını dijital cephede yer alacaktır.
Sonuç itibarıyla sahada İran dijital bağlamda etki ve güçlü değildir. Videolar, füze saldırılarını gösteren klipler ve istatistikler yayınlayarak bu büyük dijital ittifaka karşı koymaya çalışmaktadır.