Dijital cüzdan, çocuklara siber zırh sağlayacak

Birçok Avrupa ülkesi, sosyal medya kullanımında yaş sınırını 13 ile 16 yaş arası olarak belirlerken, Dijital Kimlik Cüzdanı sayesinde kullanıcıların yaşlarının kanıtlanması öngörülüyor. Araştırmalar, sosyal medya ve akıllı telefonların aşırı kullanımının çocuklar üzerinde anksiyete, hiperaktivite bozukluğu ve depresyon gibi artan ruh sağlığı sorunlarının yanı sıra kötü duruş gibi fiziksel sağlık sorunlarını da körüklediğini gösteriyor. 1 Aralık'ta göreve başlayan yeni AB Komisyonu'nun Dijital Ekonomi, Araştırma ve İnovasyon Sözcüsü Patricia Poropat, AB'nin bu alandaki düzenlemelerini anlattı, tavsiyelerde bulundu. Çocukların korunmasının, AB Komisyonu'nun en önemli önceliklerinden olduğunu vurgulayan Poropat, 13 ila 16 yaş arasında bir sınır belirleyebileceklerini söyledi. Poropat, Avrupa Dijital Kimlik Cüzdanı'na da değindi.Dijital cüzdanın her yaştan vatandaşın güvenliğini sağlamayı amaçladığını, bu nedenle aslında çocukların korunmasını da temin edecek bir uygulama olduğunu vurguladı. Poropat, şunları kaydetti: "Vatandaşlar, telefonlarındaki bir tuşa tıklayarak kimliklerini kanıtlayabilecek ve Avrupa Dijital Kimlik Cüzdanlarından elektronik belgeleri paylaşabilecekler. Avrupa genelinde tanınacak olan dijital kimlikleriyle çevrimiçi hizmetlere erişebilecekler. Cüzdan, kullanıcıların tam yaşlarını, belirli bir yaşın üzerinde olduklarını (örneğin 13, 16 veya 18 yaş üstü) veya belirli bir yaş aralığında olduklarını (örneğin 15-18) kanıtlamalarını sağlayacak." Poropat, Avrupa Dijital Kimlik Cüzdanı'nın kullanımının zorunlu olmadığını, bireylerin takdirinde bulunduğunu sözlerine ekledi.Avrupa'da reşit olmayanlara yönelik cinsel şiddet artarken yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte farklı istismar biçimleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle AB, 2011 tarihli çocukların cinsel istismarı ve cinsel sömürüsüyle mücadeleye ilişkin yönergesini güncellemek istiyor. Komisyonun teklifi, reşit olmayanlara yönelik cinsel şiddetin tanımını uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Ceza kanununu güncelleyerek çocuk istismarını, pedofil el kitaplarının bulundurulmasını ve çocuk istismarına yönelik deepfake'leri suç kapsamına alacak.