Dijital devrim depresyonu tetikliyor

Yeni bir araştırma, sosyal etkileşim veya duygusal destek için sohbet botlarıyla daha fazla vakit geçiren kişilerin, ruh sağlığı problemleri belirtileri bildirme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışma, yapay zekânın özellikle kişisel tavsiye ve destek amaçlı kullanımının altını çiziyor. Mass General Brigham'dan araştırmacılar, ABD'de 20 binden fazla katılımcıyla yaptıkları ankette yapay zekâ kullanım alışkanlıklarını ve ruh sağlığı semptomlarını inceledi. Kişisel amaçlarla günlük sohbet botu kullananların, kullanmayanlara kıyasla en az orta düzeyde depresyon, kaygı ve sinirlilik belirtileri gösterme olasılığının daha yüksek olduğu görüldü.