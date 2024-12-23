Dijital dolandırıcılık çetesi çökertildi

Sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yapan "Bi'tıkla Kazan" çetesi, 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheli, Ankara'ya getirilerek sorguya alındı. Asayiş polisi, çetenin bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.Sahte hesap ve platformlar kuran dolandırıcılar, vatandaşı para kazandırma vaatleriyle ağlarına düşürdü. Önce para talep eden çete, sahte yorum ve kazanç hikayeleriyle mağdurların güvenini kazandı. Elde ettikleri paraları farklı hesaplara yatırıp, girdap yöntemiyle izlerini kaybettirdiler.Şüphelilerin, elde ettikleri haksız kazançları ATM'lerden çekerken güvenlik kameralarına yakalandığı belirlendi. Operasyon sırasında ele geçirilen dijital materyaller, sahte kimlikler ve telefon hatları ise dolandırıcılığın boyutunu ortaya koydu.Öte yandan çetenin sözde iletişim merkezinde ele geçirilen görüntülerde, şüphelilerin başarılarını kutlamak için birbirleriyle "çak" yaptıkları görüntüler de ortaya çıktı.