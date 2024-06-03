Dijital göçebe: 6 kıtada 102 ülkeyi gezdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Deniz Pehlivan 'Bir Hayalin Peşinde' tam 15 yıl önce başladığı 'Blogerlik' ile Asya'dan Afrika'ya Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar 6 kıtada 102 ülkeyi gezerek adeta bir rekora imza attı. Kendisine 'Dijital Göçebe' unvanını yakıştıran Fethiyeli Deniz Pehlivan dünyadaki 197 ülkenin tamamını gezeceğini hatta Antarktika kıtasına da gideceğini ifade etti.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Deniz Pehlivan hayali olan 'Kitlelerin Üzerinde Etki Bırakan İnsan' olmak için 2017 yılında sosyal medya fenomeni olarak çıktığı yolda önemli bir başarıya imza atıyor. Gezmeyi seven ve bunu iş edinen Deniz Pehlivan o yıllarda 'Bloger' olmaya karar verdi. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir finansal danışmanlık şirketinde finansal risk analizi işi yapan Pehlivan 'Bloger'lık işine odaklandı. Youtube'da 'Bir Hayalin Peşinde' sayfası açan Deniz Pehlivan çıktığı seyahatleri video olarak paylaşmaya başladı. İlk yurtdışına 2010 yılında ABD'ye giderek Work And Travel programına katıldı. Burada 4 ay boyunca hem çalıştı hem de yaşayıp gezdi. Türkiye'ye döndükten sonra önce özel sektörde kısa bir süre çalışıp Avrupa ülkelerini gezmeye başladı. Avrupa'da önce Fransa'dan Norveç'e İngiltere'den Finlandiya'ya kadar 30 ülkeyi gezdi. Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da 6 kıtada 102 ülke ve 500'ün üzerinde kenti gezip 'Bir Hayalin Peşinde' isimli sosyal medya sayfasından hemen hepsini paylaştı. Sosyal medyada toplamda 2 milyondan fazla takipçisi oldu. Ayda 50 milyondan fazla izlenme alırken, en çok Hindistan ve Avrupa ülkeleri ile Asya ülkelerinden takipçileri yer alıyor.

7 KEZ DÜNYA'YI DOLAŞMIŞ GİBİ

'Dijital Göçebe' Fethiyeli Deniz Pehlivan 6 kıtada 102 ülkeyi gezerken kalan 95 ülkeyi de gezmek istiyor. Bugüne kadar 300 bin kilometre yol kat ettiğini söyleyen Pehlivan, "Şu anda 7 kez dünyayı dolaşmış gibiyim. İnternetiniz olduğu müddetçe dünyanın her yerini gezip görebilirsiniz. İşimizi uzaktan telefonla yapıp, para kazanabilirsiniz. Çağımızın mesleği olan dijital pazarlamayı iyi kullanıyorum. Şu anda sosyal medyada toplamda 2 milyondan fazla takipçim var. Ayda 50 milyondan fazla izlenme alıyorum. Hindistan, Afrika, Avrupa ve Asya ülkelerinden çok fazla takipçim var. Bazı ürünlerin reklamı ile bu seyahatleri sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.

GİTTİĞİ ÜLKELERDE NELERLE KARŞILAŞTI

'Dijital Göçebe' Deniz Pehlivan Asya kıtasında Hindistan, Japonya, Filipinler ve Rusya ile Afrika'da Ruanda, Avrupa'da doğal güzellikler olarak İsviçre, Güney Amerika'da Peru (Cusco Şehri)'ni unutamadığını belirtiyor. Hindistan'da Varanasi kentinde ölü yakma merasimleri, Japonya Kyoto kentinde Sakura döneminde kiraz çiçeklerinin açtığı mevsime denk getirerek gördüklerini unutamıyor. Peru'da Cusco kentinde İnka'lardan kalan Maçupiçu kentinin unutamadığı kentler arasında olduğunu kaydediyor. Dünya'nın en güzel fiyortları olarak bilinen Flam kasabasından kalkan gemilerle yolculuk yapmak Pehlivan'da unutamadığı hayran kaldığı bir seyahat olarak arşivine girmiş. Hele Tanzanya'da insanlık adına takipçileri ile birlikte ' Akıllı Köyler' kurup 10 bin kişiye içme suyu götürdüğünü ifade eden Deniz Pehlivan "Bir Türk olarak bu olaydan gurur duydum. Bir kez daha takipçilerime katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahibi insanlara Akıllı Köy oluşturup içme suyuyla buluşturmak beni çok mutlu etti" dedi.

RUANDA'DA ULUSÇA SPOR YAPIYORLAR

Afrika'nın en büyük katliam yapılan ülkesi olan Ruanda'da 'Hotel Ruanda' filminde yaşananları bizzat gördüğünü, insanların sığındığı bu otele gittiğini, katliamdan kurtulan insanların hikayesini bizzat yaşadığını belirten Deniz Pehlivan "Ruanda şimdi Dünya'nın en ilginç ülkelerinden birisi. Günümüzde toplum birbirine düşmesin diye insanlar ayın bir gününde ülkece sokakta spor yapıyor. Katliamların azalması için çok güzel önlemler geliştiriliyor. Gördüklerim arasında Arjantin Paraguay sınırındaki Dünya'nın en büyük ve en güzel doğa manzarasının olduğu 'İgnazu Şelaleleri' unutamadığım yerler arasında" dedi.

GİTMEDİĞİ ÜLKELERE HAZIRLIK YAPIYOR

Japonya'dan yeni gelen Dijital Göçebe Deniz Pehlivan gitmediği 95 ülkeden en çok merak ettikleri Kuzey Kore, Türkmenistan, Namipya, Etiyopya, Nepal ve Tibet için hazırlık yaparken, Tayland'ın her kentine gittiğini Türkler için en ideal, en keyifli, en makul ülkenin Tayland olduğunu ifade etti. Gezmeyi sevenler için eğer hiç gezmemişlerse insanlarımız balkanlardan başlayabilir diyen Pehlivan, "Osmanlı'nın izlerinin peşine düşüp yabancılık çekmeden Balkan'larda yani Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya gibi ülkelere vize almadan gidebilirler. Bugüne kadar vize almadan hiçbir sorun yaşamadan Dünya'nın 197 ülkesinden 102 ülkesini gördüm. Tabi önce Türkiye'nin hemen her yerini gezdim. Karadeniz'in yaylalarını, Güneydoğu'nun mutfağını, Ege'nin plajlarını, Akdeniz'in deniz tatilini çok seviyorum. Dünya'nın hiçbir yerinde de bu güzellikler yok. Hatta şunu söyleyebilirim ' Gez Dünya'yı Gör Fethiye'yi' hiçbir yere değişemem" şeklinde konuştu.

"BU TUTKU VE SEVDA İŞİ" TAVSİYELERİM

"Dijital Göçebelik bir tutku ve sevda işi bu iş para için yapılmaz. Çok okuyan mı gezen mi bilir derler bence 'Gezerken okuyan bilir' diyorum gittiğim 102 ülkeye gitmeden önce gezebilmek için orayı anlayarak, araştırma yaparak gezmeli. Burada yabancı dil İngilizceyi bilmek lüks değil özellikle İspanyolca bilerek Dünya'yı gezerseniz çok daha iyi anlamış olursunuz. İnsan bilmediğinden korkar, bilerek yola çıkarlarsa korkularını yenerler. Gittiğim yerlerde gezen çok az gezgin Türk görüyorum. Bunu 2 sebebi olduğunu düşünüyorum. Birincisi ekonomi ikincisi de toplumsal olarak seyahat etme alışkanlığımızın olmaması" dedi.

"DÜNYANIN HER YERİNDE TÜRKLE KARŞILAŞTIM"

Fethiyeli gezgin Deniz Pehlivan gezdiği 102 ülkede mutlaka Türklerle karşılaştığını söyleyerek, "Hemen hemen her ülkede Türk gördüm. Özellikle Türk dönerci görmediğim ülke olmadı. Ancak, Dünya bizim Türk mutfağını sadece dönerden ibaret biliyorlar. Oysa daha çok insan dünyayı gezerse bu algı kırılır. Bugüne kadar 300 bin kilometre yol kat ettim. 7 kez Dünya'yı dolaşmış gibiyim. Kalan 95 ülkeyi gezmek için planlarımı yapıyorum. Yeni Japonya'dan geldim. Dünya'da diğer ülkelerden benim gibi gezginler var. Gezmeyi çok seviyorum. Bu şekilde para da kazanıyorum. Tüm gençlere yaptığım işi tavsiye ederim. 'Bir Hayalin Peşinde' sosyal medyamı takip etsinler." ifadelerini kullandı.